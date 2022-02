L’Amica Geniale 3 si prepara al suo debutto tanto atteso. Storia di Chi Fugge e di Chi Resta prenderà il via oggi, 6 febbraio, su Rai1, raccogliendo il testimone difficile di Sanremo 2022. Non solo la terza stagione della serie internazionale arriverà subito dopo la lunga maratona festivaliera ma avrà il compito di tenere l’asticella degli ascolti ad un certo livello, ci riuscirà davvero?

La Rai ha promosso molto la serie durante il Festival ma è vero anche che ha optato per una mancata maratona delle prime due stagioni, almeno in tv, e questo a discapito di tutti coloro che avrebbero voluto ritrovare il filo del discorso rimasto appeso ormai troppo tempo fa (era il 4 maggio 2020 quando abbiamo visto in tv l’ultimo episodio della seconda stagione), questo giocherà a discapito degli ascolti?

La risposta arriverà solo domani con la pubblicazione dei dati degli ascolti tv ma, fino ad allora, il pubblico avrà modo di vedere i primi due episodi de L’Amica Geniale 3 su Raiplay (dove sono già disponibili) e in tv questa sera. L’appuntamento è fissato con gli episodi 1 e 2 dal titolo Sconcezze e La febbre che racchiudono già lo scenario in cui ritroveremo Elena e Lila.

Nel primo episodio, a partire dalle 21.25, alla presentazione milanese del suo libro, Elena incontra inaspettatamente Nino che la difende da un giornalista

particolarmente aggressivo. La futura suocera di Elena, Adele, resta molto colpita da Nino e lo invita a cenare con loro ed è a quel punto che il giovane conosce il marito e poi lo stesso Pietro. Elena capisce che l’infatuazione per Nino non l’ha mai abbandonata e matura seri dubbi sul fidanzato Pietro.

Nel secondo episodio, la storia tra Elena e Pietro va avanti tanto che il giovane sbarca a Napoli per conoscere i futuri suoceri e tutto va a gonfie vele nonostante il nervosismo della futura sposa. La madre si lamenta e cerca di farle cambiare idea sul rito civile mentre Lila manda a chiamare l’amica per raccontarle le ultime novità della sua vita: adesso lavora in una fabbrica di salumi, in un ambiente insalubre e con estenuanti orari di lavoro l’hanno fatta

ammalare e così le chiede di prendersi cura di suo figlio nel caso le succedesse qualcosa.