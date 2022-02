Come se non sapessimo già abbastanza dei prossimi Samsung Galaxy S22, in queste ore è giunto all’attenzione di tutti i fan della prossima serie ammiraglia un video che mostra i top di gamma nel loro design definitivo, modello per modello. I render a 360 gradi sono servizi grazie ad un tipster più che autorevole e noto su Twitter come Dohyun Kim.

Il filmato è presente all’interno del cinguettio di fine articolo. In gran bella vista, sono mostrati tutti e tre gli esemplari del Samsung Galaxy S22, a partire dal modello Ultra (il più accessoriato e di certo performante di tutti). Proprio i primi secondi del video sono dedicati all’esemplare pronto a rompere gli schermi della serie ammiraglia di questo 2022. Balza subito all’occhio il design “squadrato” del modello, con display curvo ai lati, in perfetto stile Galaxy Note. Probabilmente anche le pietre oramai sapranno che l’esemplare in questione potrebbe essere considerato una sorta di successore dell’ultimo Note 20 piuttosto che del Galaxy S21 Ultra. Proprio per questo motivo ne prende in prestito tutte le caratteristiche predominanti nel design e naturalmente la tanto amata S Pen. Sempre della variante più costosa di tutte della serie in pronta uscita, abbiamo anche a disposizione un’ottima anteprima del complesso comparto fotocamera a 5 sensori, organizzati in uno scherma che ricorda la P maiuscola.

Nell’anteprima video di queste ore non c’è spazio solo per il Samsung Galaxy S22 Ultra. Sono messi in bella mostra (in ordine di apparizione) il Galaxy S22 Ultra e poi S22 standard. Per questi ultimi due esemplari, non si notano particolari passi in avanti fatti nel design rispetto alle varianti lanciate un anno fa. Rispetto all’ammiraglia Ultra abbiamo dunque delle cornici più arrotondate e naturalmente il comparto fotocamera principale sul retro mostra soli 3 sensori posti in alloggiamento rettangolare verticale. Quanto proposto oggi, di certo, corrisponderà di certo a quanto visibile nell’evento Unpacked di scena mercoledì 9 febbraio.

