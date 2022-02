In questo weekend calcistico di serie A, il codice errore 65 066 su DAZN ma anche quello 65 068 è alla base di nuovi problemi per la piattaforma d streaming che ha i diritti del campionato italiano più seguito in assoluto. Si tratta di anomalie che non consentono la normale fruizione delle sfide e dunque risultano essere più che fastidiose.

Non c’è che dire, il derby Inter-Milan di scena nella giornata di ieri avrà di certo contribuito alk moltiplicarsi di problemi, come accade spesso nel caso di match molto seguiti. Sta di fatto che proprio nelle scorse ore, in molti hanno visualizzato proprio il codice errore 65 066 su DAZN e in alcuni casi anche quello 65 068. Va meglio specificato dunque di che cosa si tratta e come cercare di superare proprio l’anomalia in corso.

Le motivazioni dietro ai codici errore fin qui menzionati possono essere molteplici. Seguendo i suggerimenti presenti proprio nella guida alla risoluzione dei problemi di DAZN, apprendiamo che la prima cosa da fare sarebbe sincerarsi che la propria connessione di rete non abbia subito interruzioni appunto. Ancora, nel caso si utilizzi l’app mobile per lo streaming, la prima cosa da fare sarà senz’altro quella di aggiornare lo strumento sul proprio store di riferimento. Al contrario, nel caso di fruizione da web e dunque da browser, varrà la pena aggiornare anche quest’ultimo. Stesso discorso vale per le app per smart TV e magari quella per la Fire Stick di Amazon. Al termine dell’operazione, il tool andrà necessariamente riavviato e dovrebbe non palesare più anomalie.

Nonostante le soluzioni ufficiali ai problemi per il codice errore 65 066 su DAZN ma anche per quello 65 068. è probabile che il mancato streaming sia dipeso anche dal momentaneo disservizio della piattaforma dovuto, appunto, all’audience troppo elevato ad un evento sportivo. In ogni caso, per ottenere assistenza tecnica, l’unico canale disponibile sarà quello presente sul sito DAZN appunto, nella chat preposta.

