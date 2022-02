Cast e personaggi de L’Amica Geniale 3 sbarcano su Rai1 per il penultimo capitolo della tetralogia di Elena Ferrante. Lotte sociali, matrimoni e politica saranno al centro della storia di Elena e Lila ormai adulte e anche dello sfondo che in questa stagione renderà tutto davvero in ‘movimento’. L’attesa finalmente è finita e questa sera su Rai1, dopo la lunga maratona sanremese, ritroveremo le due amiche ‘geniali’ alle pese con l’età adulta che non farà altro che creare ancora scompiglio e divario nelle loro vite.

In cast e personaggi de L’Amica Geniale 3 su Rai1 ritroveremo Elena Greco (Margherita Mazzucco) che, grazie al successo del suo primo romanzo, adesso è una scrittrice di professione e si ritroverà a lottare contro il suo primo blocco. Nel frattempo al fianco di Pietro Airota (Matteo Cecchi) si sente trascurata e messa da parte e questo la spinge nuovamente a cercare la propria identità stravolgendo di nuovo la sua vita soprattutto dopo il suo nuovo incontro con Nino.

Dall’altra parte c’è Raffaella “Lila” Cerullo (Gaia Girace) che dopo aver lasciato Stefano Carracci, vive con Enzo e lavora come operaia nella fabbrica di salumi di Bruno Soccavo. Le condizioni di lavoro non sono delle migliori e presto Lila si ammala ed ecco che nella sua vita torna in gioco Elena non solo per aiutarla in questa sua battaglia ma anche perché sarà lei ad occuparsi del figlio s le succederà qualcosa.

💥 Dal best seller di #ElenaFerrante, il terzo capitolo de #LAmicaGeniale: “Storia di chi fugge e di chi resta”, da domenica #6febbraio su @RaiUno.

I primi due episodi sono in anteprima su @RaiPlay ➡️ https://t.co/bV5yJt4peT pic.twitter.com/VV2KjQfr0M — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) February 5, 2022

Enzo Scanno (Giovanni Buselli) continuerà ad essere uno dei più amati nel cast e personaggi de L’Amica Geniale 3 perché al fianco di Lila si mostrerà ancora l’opposto di tutti gli altri uomini che abbiamo conosciuto nella serie. Attento, premuroso e sempre pronto ad appoggiare e lodare la sua Lila e la sua intelligenza. Al suo fianco proverà a cambiare vita studiando nel corso per corrispondenza dell’IBM.

Diametralmente opposto è l’egoista Nino Sarratore (Francesco Serpico) che tornerà di nuovo nella vita di Elena come quell’onda che continua a ingoiare i margini della spiaggia e portare via tutto quello che trova. Il giovane difende Elena dalle critiche di un giornalista durante la presentazione del suo romanzo e poi entra nelle grazie del suocero della giovane scrittrice, Guido Airota, che lo porta nella vita del figlio Pietro e in quella della moglie. Negli anni in cui non si sono visti, Nino ha sposato una ragazza di buona famiglia e viaggia spesso per lavoro.



Chiude il cerchio Adele Airota, madre di Pietro e figura di spicco nel campo dell’editoria italiana, grazie a lei Elena ha pubblicato il suo primo libro e resta il suo punto di riferimento per ogni sua pubblicazione successiva.