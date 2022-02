“La prima cosa che uno pensa è: e quando mi ricapita?” Così Lino Guanciale a Sanremo 2022 spiega perché ha deciso di improvvisarsi cantante per una sera. L’attore abruzzese, ospite nella penultima serata del festival, è salito sul palco dell’Ariston per presentare le fiction in cui lo vedremo quest’anno: Sopravvissuti e Noi, remake italiano della serie americana di successo This Is Us.

Prima, però, ha deliziato il pubblico accennando il brano “A hard day’s Night” dei Beatles. “Questa è una canzone che parla di due valori enormi: avere un lavoro e una casa in cui tornare, che ti aspetta e ti ama.”, ha spiegato. Amadeus gli ha poi fatto gli auguri per la nascita del suo primogenito, Pietro. “Sono molto riservato, non sono uno di quei padri che ci tengono a far vedere subito la foto dei bambini. Ma se ne vuoi una, ho anche un audio in cui parla. È un genio, sai. Comincia a fare le imitazioni e la tua la fa benissimo”, ha scherzato, pieno d’orgoglio, Lino Guanciale a Sanremo 2022.

È stata poi la volta di parlare di Noi, adattamento italiano dell’americano This Is Us, che debutta il 6 marzo su Rai1: “Parla della vita di una famiglia, colta attraverso 40 anni di storia e tre generazioni. Crediamo possa parlare molto del nostro pase. Il cast è ricchissimo.” Guanciale sarà anche protagonista di Sopravvissuti, al via il 28 marzo, sempre sulla rete ammiraglia: “Un thriller in cui Rai Fiction fa una grande scommessa mettendosi capofila di una co-produzione internazionale. Arriverà un po’ più in là, ma è veramente da seguire.”

Prima di congedarsi, l’attore scherza ancora con Amadeus sulla sua neo paternità: “Vuoi vedere un video in cui cambio i pannolini?”

L’intervento completo di Lino Guanciale a Sanremo 2022 è disponibile sul sito di RaiPlay a questo link. Qui potete vederne un assaggio: