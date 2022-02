Volete scoprire con quale nome un vostro contatto vi ha salvato in rubrica? Esiste un trucco davvero molto semplice ed anche alquanto banale che potrete sfruttare su WhatsApp per arrivare al vostro scopo. Non pensate a nulla di illecito, a volte le cose più complicate in realtà sono meno difficili del previsto. Ovviamente bisogna farsi furbi, perché non esistendo alcun tipo di funzione che vi permetterà di scoprire con quale nome un vostro contatto di WhatsApp vi tiene salvati in rubrica, è fondamentale aguzzare l’ingegno.

Consigli per sapere come siamo memorizzati su WhatsApp dai nostri contatti

Nuove dritte per WhatsApp, dunque, dopo quelle esaminate alcune settimane fa. Molti sono curiosi di scoprire come un contatto ha salvato il nostro nome in rubrica, soprattutto se la persona in questione ci sta a cuore. Effettivamente dal nomignolo utilizzato si può capire anche quanto una persona ci tenga a noi, un nome e cognome sa di estrema freddezza ed è alquanto brutto da scoprire se invece noi consideriamo l’altro utente più di un semplice conoscente.

Non bisogna quindi sbirciare nel suo smartphone o prenderlo a sua insaputa, tutto quello che bisogna fare è porre una domanda molto semplice che potrebbe non destare nemmeno tanti sospetti. Basterà aprire la chat con il contatto in questione, quello di cui si vuole scoprire come vi ha salvato in rubrica e bisogna semplicemente chiedergli se vi potrà inviare il contatto di alcune persone. Su WhatsApp è semplicissimo attuare tale passaggio, infatti basta aprire la chat e cliccare sull’icona degli allegati proprio vicino a quello della fotocamera.

Qui si apriranno altre icone dove ritroviamo anche quella relativo al contatto. Cliccando su quest’ultima vi ritroverete nella rubrica e basterà selezionare un contatto per inviarlo. Potete quindi spiegare al vostro utente come farlo e nel frattempo gli chiederete di inviarvi anche il vostro contatto che vi apparirà proprio con il nome con cui vi ha salvato nella sua rubrica. Chiaramente dovrete inventarvi una scusa a riguardo, ossia dire che state provando una cosa, restando sul vago. Questo è un semplice trucchetto che vi farà capire come un vostro contatto WhatsApp vi ha salvato in rubrica.