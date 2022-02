Sanremo 2022 omaggia Raffaella Carrà con la prima mondiale dello spettacolo Ballo Ballo. La regina della TV italiana ci ha lasciati lo scorso 5 luglio e oggi la sua mancanza è una costante del nostro percorso.

Sanremo 2022 omaggia Raffaella Carrà

Inevitabilmente, tra i grandi assenti di quest’anno Sanremo 2022 omaggia Raffaella Carrà, ed è già avvenuto ieri. Nel corso della serata dedicata alle cover Tananai e Rosa Chemical hanno interpretato A Far L’Amore Comincia Tu.

L’omaggio continua questa sera, sabato 5 febbraio, in occasione del gran finale del Festival di Sanremo. Raffaella Carrà verrà ricordata con la prima mondiale di Ballo Ballo, il musical ispirato al film di Nacho Alvarez e prodotto da Valeria Arzenton. L’annuncio dell’omaggio alla grande assente è arrivato da Claudio Fasulo durante la conferenza stampa.

Il musical Ballo Ballo (Explota Explota)

Il musical Ballo Ballo (Explota Explota) conterrà le canzoni più amate di Raffaella Carrà. La trama racconta gli anni ’70 e le correnti rivoluzionarie, l’emancipazione femminile e il riscatto sociale di un’intera generazione. Sostanzialmente l’opera racconta una storia d’amore nel contesto storico delle grandi rivoluzioni per un totale di due ore di spettacolo, emozioni e musica.

Il tour mondiale di Ballo Ballo (Explota Explota) partirà questa sera proprio dal Teatro dell’Ariston, lo stesso in cui Raffaella Carrà condusse il Festival di Sanremo nel 2001. Sul suo spettacolo, la produttrice Arzenton ha dichiarato:

Guardi alla Carrà e ti senti felice. Il musical a Teatro dovrà essere proprio la stessa cosa: creare felicità e portare il sorriso. il miglior antidoto sociale dopo anni di distanziamento e di palcoscenici chiusi.

Con queste premesse il Festival di Sanremo 2022 omaggia Raffaella Carrà, e non si escludono ulteriori sorprese in una kermesse che deve tanto alla ballerina, attrice, cantante e showgirl più amata dagli italiani e adorata in tutto il mondo, specialmente in Spagna e America Latina. Coordinatore artistico di Ballo Ballo è Sergio Iapino, che sarà seduto in prima fila all’Ariston.