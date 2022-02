Malore per Mahmood a Sanremo, la notizia circola in rete e riporta di un mancamento accusato dal cantante nelle scorse ore. A poche ore dalla finale del Festival, come sta Mahmood?

Ciò che sappiamo è che è stato soccorso dai sanitari e dai medici presenti dietro le quinte del teatro Ariston. L’intervento è stato immediato e ha scongiurato il peggio. Mahmood infatti si è sentito male ieri sera, pochi minuti prima di dover calcare il palco con Blanco per la presentazione della cover Il cielo in una stanza.

I soccorsi immediati del personale medico hanno scongiurato il peggio: nel caso in cui non si fosse ripreso, Mahmood sarebbe stato impossibilitato a salire sul palco per presentate la cover.

Il motivo del malore è ancora da chiarire: forse lo stress, la stanchezza sanremese, o un colpo di freddo. Mahmood parla di “una mezza congestione”

Come sta Mahmood prima della finale di Sanremo 2022

Come sta Mahmood a poche ore dalla finale di Sanremo 2022? L’artista adesso sta bene e questa mattina si è presentato in conferenza stampa, come da programma. Mahmood e Blanco hanno incontrato virtualmente i giornalisti e le radio in una conferenza stampa nel corso della quale hanno raccontato il loro percorso al Festival e parlato di Brividi.

“Sono uscito con il giubbotto che mi lasciava scoperta la pancia e mi è venuta mezza congestione”, spiega Mahmood.

“Sono usciti articoli in cui pensavo che fosse morto e sono andato a vedere”, aggiunge Blanco ironicamente, che è stato molto di supporto a Mahmood anche in questo momento di difficoltà, un “momento basso”, così lo definiscono. Ma tanti altri sono i momenti alti che la coppia inedita ha vissuto in quello Festival, stabile ai vertici delle classifiche di gradimento generali provvisorie.