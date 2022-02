Mahmood e Blanco hanno la vittoria in tasca, almeno a detta del popolo del web. I diretti interessati, infatti, non la pensano esattamente così e, collegati in conferenza stampa, ironizzano proprio sul loro primo posto stabile nella classifica di gradimento del Festival. Ma del resto loro alla classifica non ci pensano.

“Chi è il favorito non vince mai. Non ci pensiamo alla classifica, ci sono tanti altri artisti di cui siamo fan e solo immaginare di essere sopra questi nomi ci farebbe strano”, dicono ai giornalisti. Una sola speranza fronte Mahmood e Blanco a Sanremo: “Speriamo di non deludere chi ci segue perché c’è stato uno sostegno pazzesco”.

Si riferiscono al record messo a segno in 24 ore su Spotify con Brividi ma anche ai numerosi fan sotto l’hotel che tutti i giorni dimostrato grande supporto alla coppia.

Per stasera annunciano una sorpresa e poi commentano la vittoria di Gianni Morandi nella serata delle cover e la polemica che lo vede protagonista con Jovanotti. “Dire che a Gianni Morandi serva una mano è una ca**ata”, dice Blanco.

“Non è che siamo qua per arrivare primi”, aggiungono. E Mahmood risponde a domande sulla sua precedente vittoria sanremese.

Mahmood spiega: “Non sto pensando alla mia precedente vittoria, ho affrontato questo Sanremo in maniera totalmente nuova. Ho avuto la possibilità di vivere una cosa che avevo già vissuto ma in modo diverso, in coppia con Blanco”, le sue parole.

Blanco, che invece si trova in gara per la prima volta al Festival di Sanremo, non poteva che osservare i ritmi frenetici della kermesse: “C’è un ritmo molto veloce, è una settimana molto adrenalinica”.

Che vincano o no, è la loro Brividi la canzone più ascoltata del Festival al momento e le giurie li premiano posizionandoli al primo posto delle classifiche provvisorie di gradimento.