Si intitola Il Santone – #lepiubellefrasidioscio la nuova proposta comica di Rai Fiction destinata in esclusiva alla piattaforma Raiplay. Dopo i riusciti tentativi di serialità comedy all’italiana con I Topi e Liberi Tutti, trasmessi anche nel palinsesto generalista su Rai3, stavolta Rai Fiction ha scelto di puntare un fenomeno di satira, nato dall’intuizione geniale di Federico Palmaroli, che a sua volta si rifà in modo ironico ad una figura controversa realmente esistita, il predicatore spirituale indiano Osho Rajneesh.

Il Santone – #lepiubellefrasidioscio debutterà in primavera su Rai3: la storia raccontata nella serie, ambienta a Roma nel quartiere di Centocelle, è quella di un uomo che torna a casa dopo mesi di assenza e una presunta rivoluzione spirituale che lo ha trasformato in una sorta di guida spirituale, la cui saggezza si rifà perlopiù alla sagacia tipica del popolo romano.

Il Santone – #lepiubellefrasidioscio è scritto dall’autrice di Sfide Simona Ercolani, con gli autori di Boris Luca Vendruscolo e Giacomo Ciarrapico, insieme all’inventore delle vignette satiriche Le Più Belle Frasi di Osho Federico Palmaroli. Nel team degli sceneggiatori anche Tommaso Capolicchio, Filippo Gentili, Giulio Carreri, Giulia Gianni, Vanessa Picciarelli, Pietro Seghetti, Laura Grimaldi. Prodotta da Simona Ercolani per Stand by me in collaborazione con Rai Fiction, per la regia di Laura Muscardin, la serie è composta da 10 episodi da 25 minuti, in arrivo prossimamente in esclusiva su Raiplay.

Ad interpretare Il Santone – #lepiubellefrasidioscio è Neri Marcorè, affiancato nel cast da Carlotta Natoli e Rossella Brescia. Per Marcorè e Natoli si tratta di una reunion dai tempi di Tutti Pazzi Per Amore, in cui hanno interpretato l’esilarante e romantica storia tra Michele e Monica. Ecco la trama e il promo de Il Santone – #lepiubellefrasidioscio, che ha debuttato in rotazione televisiva durante le serate del Festival di Sanremo 2022.

Enzo Baroni è sempre stato un uomo buono, forse troppo, uno che quando gli mettono i piedi in testa risponde con un sorriso ma dentro lo avvolge un velo di tristezza. Poi, un giorno, qualcosa gli stravolge la vita ed Enzo sparisce per mesi. Quando torna perfino la moglie fatica a riconoscerlo: indossa un mundu indiano, ha la barba lunga e l’aria serafica di un santone. Nessuno sa dove sia stato, ma ora che ha questo aspetto, gli abitanti del quartiere sembrano ascoltarlo, anzi, pendono dalle sue labbra: le vecchie frasi di saggezza popolare romana a cui lui affidava da una vita la sua genuina ironia, ora le ascoltano con la devozione che si riserva alle massime di acuta profondità. Queste e una fortuita serie di coincidenze trasformano Enzo in un guru di quartiere, prima, e di tutta Roma, poi. In poco tempo diventa per tutti “il santone di Centocelle”. Le uniche che non gli credono – e che lo rivogliono come era prima – sono la moglie Teresa e la figlia adolescente, Novella; per loro Enzo andava benissimo anche senza dispensare profondi aforismi.

