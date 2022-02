La polemica su Gianni Morandi e Jovanotti viene messa a tacere da Mahmood e Blanco, gli artisti che hanno visto la propria posizione in classifica scalare dalla prima alla seconda posizione. Morandi ha vinto la serata over (anche) grazie alla presenza del suo amico, Lorenzo Jovanotti, che si è unito a lui sul palco per un medley bellissimo.

Una performance eccezionale, travolgente ed emozionante. Oggi in rete numerose sono le polemiche per la presenza di un ospite sia in un duetto con un cantante in gara che previsto per un intervento nel corso della serata.

Da regolamento non è proibito ma un nome come quello di Jovanotti potrebbe aver influito sul giudizio dei votanti e sull’intera performance, in modo estremamente positivo.

Primi in classifica nelle precedenti serate, la serata cover è stata vinta da Gianni Morandi e Jovanotti. Mahmood e Blanco si sono dovuti accontentare del secondo posto, alle spalle di questo inedito che ha conquistato tutti ed è polemica, ma non da parte della coppia di Brividi.

“Dire che a Gianni Morandi serva una mano è una cazz***”, le parole di Blanco stamattina in conferenza stampa a Sanremo. “Morandi e Jovanotti hanno spaccato, sono due mostri sacri, non c’è altro da dire”, hanno aggiunto i due artisti, per niente offesi dalla serata, né dal secondo posto in classifica né dal duetto forte di Gianni Morandi che ha accolto sul palco uno degli artisti italiani più apprezzi.

E a proposito dell’auto cover di Morandi, che ha scelto sui brani nel medley, Amadeus replica: “Jovanotti ha cantanto Morandi e Morandi ha cantato Jovanotti, tutto sommato hanno fatto cover”.

“Stiamo cercando il pelo nell’uovo”, ha lamentato il direttore artistico, che ha dichiarato di non essere al corrente della presenza di Jovanotti fino alla mattina stessa della performance. L’idea di coinvolgerlo come super ospite è arrivata in quel momento e Jovanotti non è stato retribuito.