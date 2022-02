Le prime parole di Irama su Gianluca Grignani dopo il loro duetto nella serata delle cover di Sanremo 2022 sono nient’altro che di amicizia e sostegno. La complicata esibizione che li ha visti in scena sulle note de La Mia Storia tra le Dita, commentata con sprezzo e ironia becera sui social all’indirizzo di Grignani, è stata voluta fortemente da Irama, che all’indomani ha difeso sia la performance che il collega cantautore.

Le dichiarazioni di Irama su Gianluca Grignani, intervistato da RTL 102.5, sottolineano quanto sia inutile e dannosa la cattiveria gratuita sfogata contro un artista che cerca di fare il proprio lavoro. L’esibizione confusionaria e poco coordinata tra i due, che pare abbiano avuto dei problemi durante le prove prima di esibirsi, è finita nel mirino di molti spettatori che sui social hanno deriso Grignani, attaccandolo per le sue presunte condizioni fisiche o trasformandolo in un meme vivente.

Ma l’opinione di Irama su Gianluca Grignani non sembra essere affatto scalfita dall’esperienza non semplice della serata delle cover. Il cantautore non ha risposto alle polemiche sull’esibizione se non per sottolineare quanto sia triste sparare a zero contro una persona che non sale su un palco importante come quello di Sanremo da diversi anni. Irama sembra stupirsi della mancata solidarietà del pubblico, soprattutto in un momento difficile come quello che stiamo vivendo da ormai due anni. Come se la pandemia e la crisi sociale che ne deriva non ci avesse insegnato niente.

Le persone sono cattive e stupide, soprattutto in un momento così difficile, in cui c’è tanta sofferenza, c’è sempre tanto odio. Cerchiamo di essere vicino uno con l’altro, aiutiamoci. Non siamo cattive persone. La verità è che ci siamo divertiti come pazzi.

Queste le parole di Irama su Gianluca Grignani, che dal canto suo, via Instagram, si è limitato a ringraziare il Festival e il collega che lo ha voluto sul palco: “Grazie Sanremo, grazie Irama, grazie a tutti… e come sempre rock’n’roll“.

