Maria Chiara Giannetta a Sanremo 2022 ha fatto divertire ma anche commuovere il pubblico dell’Ariston. Dopo l’esilarante sketch in coppia col collega di Don Matteo, Maurizio Lastrico, l’attrice foggiana si è calata in un toccante monologo, stavolta affiancata dai “guardiani” di Blanca, ossia persone non vedenti che l’hanno seguita, passo dopo passo, durante le riprese della fiction Rai.

La serie, tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi e andata in onda tra novembre e dicembre sulla rete ammiraglia, ha riscosso un inaspettato successo. La storia è quella di una giovane donna, diventata cieca dopo un tragico incidente in cui ha perso la vita sua sorella maggiore. Nonostante questa disabilità, che per molti potrebbe essere un ostacolo, Blanca Ferrando affronta ogni giorno con ottimismo. A darle forza c’è anche il suo cane guida, Linneo, una vera e propria mascotte che l’accompagna fedelmente passo dopo passo.

“Quando ho iniziato questa avventura mi sono state affiancate cinque persone”, spiega Maria Chiara Giannetta nel monologo sul palco di Sanremo 2022, parlando di Blanca. “Io li chiamo i miei guardiani, deriva da guardia, che a suo tempo deriva da guardare. La cosa mi ha fatto sorridere perché i miei guardiani sono ciechi.”

L’emozione traspare sul volto dell’attrice mentre racconta cosa ha imparato dalla sua esperienza nei panni di una giovane e intraprendente donna non vedente, che è anche un invito ad essere coraggiosi e guardare al di là delle apparenze:

“Ho imparato che è bello mettersi un vestito elegante e truccarsi, ma è anche bello andare oltre ciò che si vede. Ho imparato ad ascoltare oltre ciò che si vede, oltre ciò che vedo. Oltre i miei pregiudizi, i miei imbarazzi, i miei disagi, le mie paure. E ho scoperto che quello che non conosco è una ricchezza infinita che mi rende umana.” E infine: “Voi vi siete messi nei panni di Blanca, io l’ho fatto per diversi mesi e vi assicuro: è stata una figata.”

L’intero monologo di Maria Chiara Giannetta a Sanremo 2022 è disponibile sul sito di RaiPlay. Qui potete guardare un’anteprima: