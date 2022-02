Il Colore delle Magnolie 2 ha debuttato su Netflix il 4 febbraio, con 10 nuovi episodi che riprendono la trama esattamente dove si era interrotta nel finale della prima stagione, uscita ormai quasi due anni fa. Il dramma romantico di Netflix con JoAnna Garcia Swisher, Heather Headley e Brooke Elliott, basato sul ciclo di romanzi Sweet Magnolias di Sherryl Woods, ha debuttato nel maggio 2020 ed è stato rinnovato dallo streamer dopo il buon riscontro dei primi 10 episodi.

Attenzione Spoiler!

L’incipit de Il Colore delle Magnolie 2 risolve subito il mistero dell’incidente d’auto di Kyle, rivelando che in auto con lui non c’era Annie, come temuto da Dana e Maddie in un primo momento, bensì Nellie, che ne esce quasi indenne. La première della seconda stagione riparte dai protagonisti al capezzale di Kyle, che deve subire un intervento chirurgico per ferite gravi ma che non lo mettono in pericolo di vita. Ad infortunarsi è anche Tyler, nel corso di un duro litigio con Jackson, che gli provoca un danno al braccio che impiegherà oltre un mese per guarire.

L’incidente che apre Il Colore delle Magnolie 2 riverbera le sue conseguenze anche sui rapporti tra le protagoniste: uno dei momenti di maggior tensione del primo episodio vede infatti Dana Sue rinfacciare a Maddie il comportamento sconsiderato dei suoi figli, che avrebbe potuto mettere in pericolo la sua Annie. Secondo l’attrice Brooke Elliott, intercettata da TvLine, questo scontro “è una cosa salutare da vedere, il fatto che puoi discutere con qualcuno ma rimanere amici comunque: tutto ciò che questi personaggi attraversano è così riconoscibile nella nostra vita di tutti i giorni“.

Ma Il Colore delle Magnolie 2 sorprende soprattutto nel finale del primo episodio, con la rivelazione che Helen è incinta. L’interprete Heater Headley ha spiegato a TvLine come è nata la trama della gravidanza del personaggio, dal confronto con la showrunner Sheryl J. Anderson alla fine della prima stagione: “Mi ha chiesto cosa avrei voluto vedere per Helen. Abbiamo parlato di come abbia così tanto successo e abbia tutto. Ha questa grande casa e la carriera ed è sempre in grado di aiutare tutti. Ma c’è qualcosa che le manca, che è una famiglia: un marito, un figlio, cose del genere“. La seconda stagione racconterà dunque come una donna che ha raggiunto tutti i suoi obiettivi nella vita decida di coltivare la maternità come ultimo grande desiderio da realizzare.

