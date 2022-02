I Jalisse a Verissimo arrivano proprio nel giorno in cui si terrà il gran finale del Festival di Sanremo 2022. Di loro sentiamo parlare sempre come i grandi esclusi, etichetta in cui Fabio Ricci e Alessandra Drusian si riconoscono. Ricordiamo, infatti, che nel dicembre 2021 i Jalisse hanno pubblicato uno sfogo sui social dopo la 25esima esclusione dalla gara, un “no” che per loro è diventato insopportabile.

Dopo quel 1997, anno in cui vinsero il Festival con l’iconica Fiumi Di Parole, la coppia non è più riuscita ad avere accesso ai big della kermesse e Silvia Toffanin dedica a loro lo spazio dei grandi esclusi da Sanremo per accogliere il loro appello. Oggi il palco dell’Ariston è il loro tallone d’Achille, per questo i Jalisse hanno deciso di parlare ancora una volta del loro destino. Un destino che incontrarono subito dopo quella vittoria: “Subito dopo siamo stati attaccati in diverse situazioni”, ma perché?

“Diverse volte ci siamo chiesti il perché di tutti questi ‘no’, ma stiamo ancora cercando di capire i motivi. Possiamo immaginare che ogni direttore artistico del Festival scelga il proprio cast e la sua linea artistica ma sono passati venticinque anni. Non riusciamo a capirlo“.



Secondo la loro versione, dunque, nessuno li avrebbe informati sui motivi dei continui “no” da parte della direzione del Festival. Ultima beffa: la battuta di Fiorello nella serata di apertura su “quelli che fanno i riti vudù ad Amadeus per essere stati esclusi”.

“Siamo due persone buone che non fanno quelle cose. Siamo una famiglia e siamo artigiani della musica”.

Per questo oggi, a poche ore dal gran finale di una gara alla quale non partecipano, i Jalisse rivolgono un appello agli organizzatori, alla direzione, allo staff e a tutti i vertici Rai che hanno un ruolo determinante all’interno del Festival: “Non ci scartate per un pregiudizio. Ascoltateci“. Nel maggio 2021 la coppia di artisti aveva scritto a Sergio Mattarella per invitarlo ad ascoltare l’ultimo disco Voglio Emozionarmi Ancora, contente il singolo Speranza In Un Fiore dedicato alle vittime del Covid-19. Il Presidente della Repubblica ha dunque promesso che esaudirà la loro richiesta.