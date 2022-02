L’ultima serata di Fabio Rovazzi e Orietta Berti al Festival di Sanremo sarà diversa. La coppia inedita di conduttori, in occasione del gran finale della kermesse, si sposteranno dalla nave al teatro Ariston. La novità è stata annunciata durante la conferenza stampa tenutasi nel pomeriggio.

Fabio Rovazzi e Orietta Berti

In occasione della cinque giorni del Festival, Rovazzi e Orietta Berti hanno condotto l’appendice della kermesse dalla nave da crociera di Costa Toscana, ferma di fronte alla riviera, con tanti ospiti che negli anni hanno reso grande la festa della canzone italiana.

Numerose sono state le gag messe in scena dalla coppia: Rovazzi ha spesso preso in giro Orietta Berti per quella simpatica gaffe sul nome dei Maneskin – ricordate? Li chiamò “naziskin” – e l’usignolo di Cavriago ha indossato abiti vistosi, dalla “rosa di Sanremo” al “batuffolo di cipria”. All’interno della nave i due hanno accolto grandi nomi: Colapesce e Dimartino, Ermal Meta – scherzosamente chiamato “metal” da Orietta – i Pinguini Tattici Nucleari e Gaia Gozzi.

Tra una gag e un’esibizione, la coppia ha offerto un Festival alternativo in mezzo al mare.

Dalla nave al teatro Ariston

Questa sera, sabato 5 febbraio, Fabio Rovazzi e Orietta Berti lasceranno la nave e sbarcheranno al teatro Ariston. Non è ancora noto cosa faranno sul palco di Amadeus, ma è certo che non mancheranno sorprese.

La coppia sarà ospite del Festival insieme ad altri nomi attesissimi, dal ritorno di Fiorello alla banda musicale della Guardia di Finanza, con la co-conduzione di Sabrina Ferilli. I due, in un’intervista rilasciata a Gente, si sono limitati ad annunciare che si esibiranno insieme: “Non fateci dire di più, guardateci”, hanno concluso.

Sui loro social non ci sono anticipazioni. Dopo i successi registrati da Orietta Berti nell’ultimo anno, c’è chi si aspetta qualcosa di inedito in coppia con Fabio Rovazzi proprio da Sanremo.