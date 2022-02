In molti vorranno sapere come votare per la finale di Sanremo 2022 in questo sabato 5 febbraio. Siamo alle battute conclusive della settantaduesima edizione della kermesse canora che è stata decisamente seguita dal pubblico italiano. Proprio per la serata che ci accingiamo a vivere il televoto da casa sarà determinante e dunque è il caso per focalizzarci sulle modalità con le quali si potrà dire la propria sulla canzone vincitrice della kermesse.

Nuovi codici televoto

I primi chiarimenti da fare riguardano i codici televoto per votare per la finale di Sanremo 2022. Questi non corrisponderanno ai precedenti delle scorse serate del Festival. Piuttosto sarà lo stesso presentatore Amadeus a fornire la lista delle numerazioni da abbinare ai 25 cantanti nella prima fase della serata, quella che decreterà il podio dell’attuale edizione dell’evento canoro. Ancor più, va anche ricordato che, nell’ultimissima parte della serata, solo le prime 3 canzoni in vetta alla classifica finale andranno rivotate secondo gli ulteriori codici di televoto comunicati sempre da Amadeus per sancire (questa volta definitivamente) il brano vincitore in assoluto di questa edizione. Insomma, tutte le comunicazioni in merito alle numerazioni da votare saranno live nel corso della serata.

Come votare per la finale di Sanremo 2022

Se i codici televoto degli artisti preferiti cambieranno proprio nel corso della serata finale di Sanremo 2022, non saranno modificate le modalità per fornire la propria preferenza per gli artisti i gara. Il numero da chiamare per il fisso sarà sempre 894.001 mentre quello da mobile 475.475. Nel caso di voto da numerazione fissa, si spenderanno sempre 51 centesimi. Al contrario, da mobile, la spesa da affrontare sarà di 50 centesimi nel caso di operatore Tim, Poste Mobile, CoopVoce, iliad. Al contrario l’esborso per ogni preferenza sarà di 51 centesimi IVA compresa per i clienti Vodafone, ho.mobile o Wind Tre. Le somme indicate sono IVA inclusa.

