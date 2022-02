L’uscita dell’iPhone SE 3 si concretizzerà tra poco più di un mese, parole di Bloomberg (dunque non certo da sottovalutare). Da qualche ora è stata diffusa la più che probabile data di lancio del prossimo melafonino low-cost di casa Apple, già atteso comunque per la primavera ma ora ufficiosamente programmato un po’ prima del previsto.

Secondo quando comunicato da Bloomberg che parla di fonte anonima affidabile ma anonima interna ad Apple, l’uscita dell’iPhone SE 3 è prevista per il prossimo 8 marzo. Come già anticipato, si era pensato ad un lancio a fine mese prossimo, in concomitanza con l’avvio della stagione primaverile. Dalle parti di Cupertino, al contrario, si sarebbe scelto di procedere in altro modo, presentando il successore dell’iPhone SE 2 ancor prima, magati nell’ottica di spingere nuove vendite il prima possibile.

Il lancio dell’iPhone SE 3 sarà di certo affidato, ancora una volta, ad un evento pre-registrato senza pubblico. Una presentazione simile (nella tipologia) a tutte quelle a cui abbiamo assistito nel corso del lunghissimo periodo degli ultimi due anni, caratterizzato dalla pandemia Covid-19. Del dispositivo in sé si sa già abbastanza. Un dato di fatto sarebbe la riproposizione del design dell’attuale iPhone SE 2020 con cornici ampie, display da 4.7 pollici e presenza del pulsante touch ID. i punti di forza rispetto alla generazione precedente di melafonini low-cost dovrebbero risiedere in una migliore performance fotografica (ma sempre con unico sensore) e nel nuovo chip A14.

L’uscita dell’iPhoen SE 3 nei negozi dovrebbe essere contestuale o quasi alla sua presentazione. Probabilmente le vendita avranno proprio il via già ad inizio marzo attraverso tutti i canali ufficiali Apple e i consueti rivenditori hi-tech online e fisici. Il prezzo del dispositivo dovrebbe restare basso, in relazione ai prodotti dell’azienda di Cupertino (questo è chiaro). Il modello di partenza della prossima generazione potrebbe dunque richiedere una spesa non superiore ai 400 euro.

