Alex Belli a Verissimo. Tutti coloro che sono stanchi di vederlo al Grande Fratello Vip 2022 dovranno mettersi l’anima in pace perché sembra proprio che la televisione italiana, o almeno Canale5, non voglia fare a meno di lui. Nei giorni scorsi lo abbiamo visto impegnato a Sanremo (non di certo sul palco dell’Ariston ma zone limitrofe) e oggi pomeriggio sarà di nuovo ospite di Silvia Toffanin per l’evoluzione della sua storia d’amore con Delia Duran e il suo rapporto con Soleil Sorge, ancora di stanza nella casa più spiata d’Italia.

Il rapporto tra il pubblico ed Alex Belli è ormai di amore e odio e se c’è ancora chi continua a credere che lui debba stare lontano da questa strana soap che si è creata, altri ancora amano il trash che viene a galla quando si tratta dello strambo triangolo che forma con Delia Duran, la moglie, e la gieffina Soleil Sorge. Tra i due ormai è stato appurato che si è trattato solo di chimica mentre Alex Belli ha rivelato di amare solo la moglie con la quale ha condiviso tanto e vuole continuare a farlo.

Alex Belli a Verissimo racconterà gli ultimi sviluppi della sua relazione e condividerà lo studio con gli altri ospiti e, in particolare, le coppie che si sono formate grazie al programma di Maria De Filippi ovvero Uomini e Donne. A Verissimo ci saranno Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione ma anche Lorenzo Ricciardi e Claudia Dionigi. E ancora, sempre da Uomini e donne e da Amici, la storia di dolore e di rinascita dell’ex tronista Sabrina Ghio.

L’ultima volta Silvia Toffanin non si è tirata indietro quando è stato il momento di bacchettarlo, farà lo stesso questa volta? L’appuntamento è fissato per oggi, 5 febbraio, su Canale5 a partire dalle 16.30 in poi.