Quando sarà rilasciato l’aggiornamento iOS 15.4 da parte di Apple? La domanda è imperante per tanti possessori degli iPhone compatibili che sperano nelle imminenti e vistose novità della nuova release. Proprio in merito alla prossima tempistica di update, abbiamo nuove indicazioni abbastanza interessanti, legate anche al prossimo lancio hardware dell’azienda di Cupertino.

Come già raccontato in questa giornata, il prossimo 8 marzo dovrebbe essere lanciato il nuovo iPhone SE 3, il remake del melafonino low-cost di Apple che giunge a distanza di due anni dal suo predecessore diretto. Nella stessa finestra temporale sembrerebbe collocarsi anche il rilascio dell’aggiornamento iOS 15.4, dunque all’inizio del mese prossimo. Sembra più che probabile che, in concomitanza con la release di un nuovo melafonino (e probabilmente anche di un nuovo iPad), ci sia anche l’uscita del firmware incrementale per tutti gli iPhone supportati. Magari proprio a seguire dell’evento di presentazione previsto fra poco più di un mese, gli sviluppatori potrebbero dare il via al roll-out del pacchetto software. Come a dire, meglio segnare in calendario le prossime date di martedì 8 marzo e di mercoledì 9 marzo.

Quali sono le maggiori novità attese per l’aggiornamento di iOS 15.4? Senza dubbio e soprattutto in questo periodo di pandemia, la funzione più attesa è quella relativa allo sblocco dei dispositivi Apple con volto con mascherina. Tra le tante integrazioni attese c’è anche quella relativa a nuove emoji per le chat singole e di gruppo, così come il rilascio dell’abilitazione del controllo universale. Quest’ultima è progettata per l’utilizzo di un unico cursore e tastiera per controllare gli iPad e i Mac che hanno eseguito l’accesso allo stesso account iCloud. Ancora con la prossima release, è confermata la possibilità di inserire il Green Pass nell’applica Salute o nel Wallet di Apple per un rapido accesso al documento in qualsiasi momento.

