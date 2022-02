Ci siamo, il campionato di Serie A è pronto a riprendere la sua corsa con la 24esima giornata, in programma dal 5 al 7 febbraio. Domenica 6 il Napoli di mister Luciano Spalletti volerà in Veneto per affrontare l’insidioso Venezia allo Stadio Pier Luigi Penzo alle ore 15.00. All’andata gli azzurri si imposero per 2-0 sulla compagine allenata da Paolo Zanetti, grazie alle reti di Lorenzo Insigne (su rigore) e di Elmas. Andiamo a vedere insieme quali sono le probabili formazioni della partita.

Si tratta di un match tutto da vivere, con i partenopei, da un lato, che puntano ai tre punti per proseguire la corsa scudetto, dall’altro i lagunari, che altrettanto mirano alla vittoria per la salvezza. Attualmente, la classifica mostra un elevato divario tra le due compagini: infatti, gli azzurri occupano la seconda posizione con 49 punti, mente i veneti sono 17esimi a quota 18 punti e ad appena un punto dalla zona retrocessione. Negli ultimi tre scontri, il Napoli è reduce da tre vittorie consecutive ottenute in ordine contro Sampdoria, Bologna e Salernitana; mentre il Venezia guidato da Paolo Zanetti proviene da due sconfitte e un pareggio contro Milan, Empoli e Inter. Per il match in programma domenica 6 febbraio alle ore 15.00, i partenopei dovranno ancora fare a meno di Koulibaly e Anguissa, impegnati in Coppa d’Africa, e di Ounas e Lozano indisponibili.

In porta Meret è in leggero vantaggio su Ospina, così come Politano nei confronti di Elmas, e di Osimhen su Mertens. La sfida verrà trasmessa in diretta esclusiva, in streaming live e on demand su DAZN.

Per quanto riguarda le probabili formazioni di Venezia-Napoli, ecco di seguito le scelte dei due tecnici:

Venezia (4-3-3) con Romero, Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Ullmann, Fiordilino, Busio, Cuisance, Aramu, Henry, Okereke;

Napoli (4-2-3-1) con Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui, Lobotka, Fabian Ruiz, Politano, Zielinski, Insigne, Osimhen.

Continua a leggere su optimagazine.com