The Good Doctor 5 e The Resident 4 non vanno in onda oggi, 4 febbraio, e i fan dovranno accontentarsi di Amadeus e i suoi anche questa sera. La tv pubblica ha completamente spento la prima serata in favore di Sanremo 2022 ed è davvero poco quello che è andato in onda in questa settimana. Stessa sorte toccherà a Shaun Murphy e il bel Conrad che siederanno in panchina attendendo che la tormenta del Festival passi in fretta.

I fan di The Good Doctor 5 e The Resident 4 questa sera in onda su Rai2 troveranno Le Ultime 24 Ore con Ethan Hawke in un fanta-action dai produttori di ‘John Wick’. Toccherà all’attore prestare il volto all’agente Travis Conrad, ucciso durante uno scontro a fuoco, cosa ne sarà di lui? Sicuramente i fan dei due medical drama americani saranno poco interessati a sapere la risposta e l’unica cosa che vorranno sapere è quando torneranno in onda di nuovo i loro beniamini.

The Good Doctor 5 e The Resident 4 torneranno nel prime time di Rai2 già mercoledì e non venerdì e quindi il 9 febbraio e non giorno 11, con un solo episodio nel caso della serie con Freddie Highmore e di due per Emily VanCamp e i suoi. Salvo cambiamenti, le due serie americane continueranno ad andare in onda per tutto il mese per la gioia dei fan e, soprattutto, per quelli che seguono le avventure di Shaun Murphy arrivando così a pochi passi dalla programmazione americana.

Mercoledì 9 andrà in onda un singolo episodio di The Good Doctor 5 dal titolo Strategie di Gradimento e poi, subito a seguire, due episodi di The Resident 4 dal titolo A casa prima del tramonto e Un nuovo caos, un nuovo ordine.