Ed ecco il nuovo volto di The CW, almeno in teoria. La programmazione della prossima stagione telefilmica potrebbe contemplare anche Gotham Knights e Walker: Indipendence oltre al già annunciato spin-off di Supernatural, The Winchester. In queste ore le reti iniziano a pensare a quello che sarà il loro futuro e proprio The CW ha deciso di confermare lo spin-off di Supernatural con protagonisti i genitori dei due fratelli Winchester e ha annunciato poi di aver ordinato il pilot di un altro spin-off Walker: Indipendence e di una serie tutta nuova, Gotham Knights, che niente ha a che fare con Batwoman.

Walker: Independence è lo spin-off della fortunata Walker di Jared Padalecki (a sua volta un revival) e sarà ambientato alla fine del 1800 raccontando la storia di una donna bostoniana benestante, Abby Walker, il cui marito viene assassinato davanti ai suoi occhi durante il loro viaggio verso l’Ovest. Nasce in lei un desiderio di vendetta che la porta sulla strada di un adorabile ladro in cerca di uno scopo, Hoyt Rawlins.

Il loro viaggio li porta in Texas, ad Independence, dove incontrano residenti diversi ed eclettici che scappano dal loro passato travagliato e inseguono i loro sogni, a quel punto diventeranno essi stessi “agenti del cambiamento in una città dove nulla è come sembra”. Padalecki sarà produttore esecutivo del progetto mentre Anna Fricke e Seamus Fahey hanno scritto la sceneggiatura pilota.

Dall’altra parte, invece, Gotham Knights prenderà il via dalla morte di Batman e dalla voglia del figlio adottivo ribelle di stringere un’improbabile alleanza con i figli dei villain di Gotham, gli stessi che suo padre ha sempre combattuto e che vengono incastrati per aver ucciso l’eroe con il mantello. Etichettati come i criminali più ricercati della città, la “banda di disadattati rinnegati deve combattere per riabilitare i propri nomi, ma in una Gotham senza Cavaliere Oscuro a proteggerla, la città discende nel buio peggiore che ci sia mai stato”.

Notizie poco chiare arrivano per Zorro. La rete si sta trattenendo dall’ordinare un pilot della serie in versione femminile in attesa di leggere sei sceneggiature aggiuntive appena ordinate.