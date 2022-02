L’esibizione di Elisa ed Elena d’Amario a Sanremo in Flashdance… What a Feeling ha fatto ballare l’Ariston e ha portato sul palco un omaggio alla cultura cinematografica e musicale degli anni Ottanta. Performance canora, ma anche numero di danza, una perfetta simbiosi teatrale per le due artiste che non hanno mai smesso di comunicare con lo sguardo e col corpo sul palco.

Elisa ed Elena d’Amario a Sanremo hanno fatto coppia per proporre il classico del 1983 di Irene Cara, scritto dal leggendario autore e produttore Giorgio Moroder per la musica e Keith Forsey e Irene Cara per le parole. Per tutti è diventato il brano simbolo del film cult Flashdance con Jennifer Beals, ricevendo anche il plauso della critica: Flashdance… What a Feeling ha vinto infatti l’Oscar per la migliore canzone nell’edizione del 1984 del premio.

Elisa ed Elena d’Amario a Sanremo l’hanno eseguita nella serata delle cover con una performance che ha richiamato le coreografie del film e in particolare l’iconica scena del provino della protagonista Alex, con un arrangiamento molto rispettoso dell’originale e un’esecuzione da parte della ballerina di danza contemporanea (già professionista di Amici e membro della compagnia Parsons Dance Company) che ha occupato l’intero spazio messo a disposizione dal palcoscenico, fino quasi ad arrivare in platea. Platea che ovviamente ha risposto ballando e alzandosi in una standing ovation per il duo.

Il pezzo di Elisa ed Elena d’Amario a Sanremo ha entusiasmato il pubblico in sala quasi quanto l’energico medley di Jovanotti e Gianni Morandi, che si erano esibiti poco prima. Per Elisa è arrivato anche un videomessaggio da Los Angeles, col saluto e l’augurio di Giorgio Moroder che ha voluto ringraziare la cantautrice di Conegliano per aver scelto di eseguire il brano che gli ha regalato “un premio Oscar e molta, molta, molta fortuna“.

“Take your passion

And make it happen

Pictures come alive

You can dance right through your life”



L’esibizione integrale è su RaiPlay → https://t.co/TbusZxGOZW@elisatoffoli #WhatAFeeling#Sanremo2022 pic.twitter.com/cARtgYduFS — Festival di Sanremo (@SanremoRai) February 4, 2022

