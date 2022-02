Il cast del revival di Criminal Minds prende forma, nonostante la serie sia ancora in sviluppo, stando a quanto annunciato da CBSViacom negli ultimi giorni.

A fare i primi nomi del cast del revival di Criminal Minds è Deadline, che annuncia sei volti storici della serie di ritorno per il nuovo format: secondo la testata, “previa chiusura dei loro accordi e delle loro disponibilità“, avrebbero accettato di far parte del progetto Joe Mantegna (interprete di David Rossi), Kirsten Vangsness (Penelope Garcia), Adam Rodriguez (Luke Alvez), AJ Cook (Jennifer Jareau), Aisha Tyler (Tara Lewis) e Paget Brewster (Emily Prentiss). Si tratta decisamente di attori e attrici amatissimi dal pubblico che hanno fatto la storia della serie originale e che rappresentano una garanzia di sicuro richiamo per il revival. Molto difficile, se non impossibile, invece, l’idea di riportare in scena i personaggi di Aaron Hotchner (interpretato da Thomas Gibson) e Derek Morgan (Shemar Moore), nel primo caso per la rottura burrascosa tra l’attore e la produzione, mentre nel secondo per l’impegno da protagonista in SWAT.

Il cast del revival di Criminal Minds, se le trattative finiranno in porto, potrà quindi contare sul sestetto che rappresenta la maggior parte del gruppo artistico della quindicesima e ultima stagione del procedurale sui profiler dell’FBI. D’altronde, riportare in scena buona parte dei personaggi dell’edizione finale era uno dei presupposti del progetto. Mancano in questa lista di membri del cast originale almeno due nomi forti: Matthew Gray Gubler, interprete di Spencer Reid per 15 anni, e Daniel Henney, ora sul set della serie fantasy di Amazon La Ruota del Tempo, già rinnovata per altre due stagioni e quindi potenzialmente impossibilitato ad un eventuale ritorno nei panni di Matt Simmons.

I nomi del cast del revival di Criminal Minds arrivano dopo la recente conferma da parte di Paramount+ che il progetto è vivo e vegeto e ancora in fase di sviluppo: CBSViacom non intende rinunciare al suo titolo più visto in streaming, nonché anche il più fruito su Netflix nel 2021, anno dell’ultima stagione. E proprio alla visione in streaming, con l’esclusiva di Paramount+, sarà destinata questa operazione revival con una trama orizzontale e un solo caso da affrontare per l’intera stagione, composta da 10 episodi.

