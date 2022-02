Il nuovo album di Dargen D’Amico è Nei Sogni Nessuno è Monogamo, e arriva un mese esatto dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2022. In questi giorni il rapper, produttore e DJ milanese è impegnato nella gara con il brano Dove Si Balla e nelle ultime ore ha annunciato la nuova avventura discografica.

Il nuovo album di Dargen D’Amico

Nei Sogni Nessuno è Monogamo uscirà il 4 marzo 2022 ed è già disponibile in pre-save su Spotify ed in pre-order su Amazon in versione autografa su CD e vinile. Il disco includerà anche la canzone in gara a Sanremo.

Il nuovo album di Dargen D’Amico sarà il decimo titolo in studio dell’artista, a due anni da Bir Tawil (2020). La tracklist non è ancora stata resa nota, ma il rapper potrebbe fornire ulteriori dettagli nei prossimi giorni. Da sempre Dargen dichiara che le sue principali fonti di ispirazione arrivano dal cantautorato italiano, in particolare Lucio Dalla, Enzo Jannacci e Lucio Dalla. Recentemente ha collaborato con Annalisa per il brano Dieci in gara nella scorsa edizione del Festival di Sanremo, ma anche con Fedez e Francesca Michielin in Chiamami Per Nome, sempre in occasione del Festival di Sanremo 2021.

Dargen D’Amico al Festival Di Sanremo 2022

Nell’annunciare il suo inedito Dove Si Balla in gara a Sanremo 2022, Dargen D’Amico aveva premesso che sarebbe stato un brano che avrebbe fatto ballare tutti. La canzone, in effetti, è ricca di sonorità elettropop anni ’80 ma soprattutto ha un ritmo trascinante che durante l’esibizione trasforma il teatro dell’Ariston in una grande discoteca.

Per la serata dedicata alle cover di oggi, venerdì 4 febbraio, Dargen D’Amico ha scelto La Bambola, la canzone più popolare di Patty Pravo e per questo c’è tanta curiosità sulla versione che porterà all’Ariston. C’è chi desidera, inoltre, un ingresso a sorpresa della cantante durante l’esecuzione del brano.