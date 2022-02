Come una madre, una sorella maggiore o una zia affettuosa, Maria De Filippi scrive a Sangiovanni nel bel mezzo della 5 giorni del Festival di Sanremo 2022. Il cantautore è in gara alla kermesse con il brano Farfalle, e questa mattina ha raccontato la sua esperienza a Storie Italiane.

Tutti sappiamo cosa lega il giovanissimo artista con la regina dei talent show. Giovanni Pietro Damian – questo il nome di battesimo – è stato il podista di Amici Di Maria De Filippi nell’edizione 2020-2021, arrivando al secondo posto dopo Giulia Stabile, sua compagna di vita.

Come ben si sa, Maria De Filippi porta sempre nel cuore i suoi allievi, e per questo è noto che la partecipazione di Sangiovanni al Festival di Sanremo 2022 è seguita dalla conduttrice, che rimane sempre in contatto con i suoi concorrenti. Questa sera Sangiovanni duetterà con Fiorella Mannoia sulle note di A Muso Duro di Pierangelo Bertoli.

Nell’intervista rilasciata a Storie Italiane Sangiovanni ha raccontato che Maria De Filippi gli ha scritto un messaggio per incoraggiarlo e complimentarsi con lui:

“Maria De Filippi mi ha scritto che le è piaciuto molto il pezzo, ma glielo avevo già fatto ascoltare, le era già piaciuto. Mi ha scritto che è orgogliosa di me e sono stato bravo”.

Ancora, in collegamento con Eleonora Daniele Sangiovanni racconta che il suo Festival non è votato alla vittoria. Il suo intento è infatti “vincere altre cose” anziché “arrivare alto in classifica”, e questo discorso è valido anche per la cover scelta per questa sera. Sangiovanni cercava un messaggio da comunicare, e questo è arrivato una sera in cui per puro caso ha sentito alla radio A Muso Duro di Pierangelo Bertoli: “Ascoltavo quelle parole e ho pensato ‘questo è il pezzo, voglio cantarlo”.

In questi giorni di tensione, a poco più di 24 ore dalla finale, Maria De Filippi scrive a Sangiovanni per dargli la sua benedizione, un gesto affettuoso.