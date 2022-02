L’emozione di Cesare Cremonini a Sanremo 2022 nelle sue parole sui social questa mattina. Cesare racconta di aver trascorso una notte insonne: per la prima volta è stato ospite del Festival, esibendosi in due momenti diversi e presentando i suoi migliori successi.

“Non ho dormito molto questa notte per l’adrenalina che mi ha trasmesso il palco di Sanremo e per l’emozione provata. Grazie con tutto il cuore. Amadeus, tutta la Rai, i miei collaboratori e musicisti e soprattutto voi”, scrive Cesare Cremonini sui social.

“GRAZIE per questa serata fantastica in cui ho potuto esprimere ogni millimetro di passione e amore che ho per il palcoscenico, per la musica, e per la vita. Grazie. Io vorrei farvi volare. Abbracciami! Abbracciami! Italia! Abbracciati!!!”, conclude e condivide il video sulle note di Poetica, una delle canzoni protagoniste ieri sera.

Cesare Cremonini a Sanremo 2022 si è esibito due volte nel corso della terza serata. Nella prima esibizione ha donato al suo pubblico il suo cuore sulle note di Nessuno vuole essere Robin, una canzone intensa e riflessiva, perfetta per l’apertura della sua indimenticabile performance.

Ha cantato Marmellata 25 e poi Logico, prima di lasciare spazio ad una delle canzoni più apprezzate della sua carriera: La nuova stella di Broadway. Una magia unica sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, prima della chiusura del medley con Poetica.

Nella seconda parte della sua performance, Cremonini ha cantato La ragazza del futuro, il nuovo singolo. Ha poi fatto scatenare tutti con il suo più grande successo: 50 Special, la sua prima canzone pubblicata ormai 20 anni fa con il gruppo dei Lunapop.