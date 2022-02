Una sorpresa alla fine dell’esibizione: dopo la cover di Sei Bellissima alla quarta serata del Festival di Sanremo 2022 spunta una lettera di Achille Lauro per Loredana Bertè, sua partner durante l’esecuzione.

La cover di Sei Bellissima

La coppia ha duettato sulle note di Sei Bellissima, super hit di Loredana Bertè scelta per la serata delle cover di Sanremo. I due, l’uno accanto all’altra, hanno proposto una versione parzialmente rivisitata del grande classico, con l’incipit e le strofe affidate ad Achille Lauro e la preziosa voce graffiata della Bertè nelle parti più appassionate.

Nel primo ritornello Achille si è inginocchiato al cospetto della cantante. Per Lauro non è la prima volta nel mondo delle sorelle Bertè: nel 2019, insieme ad Annalisa, ha cantato Gli Uomini Non Cambiano di Mia Martini durante la serata delle cover, presentandosi in scena vestito come David Bowie.

Nonostante i riferimenti sessuali e religiosi portati in scena nelle serate precedenti, a questo giro Achille Lauro ha assunto un atteggiamento sobrio, quasi di devozione nei confronti della sua partner.

La lettera di Achille Lauro a Loredana Bertè

Suona quasi come un mea culpa, la lunga confessione contenuta nella lettera di Achille Lauro a Loredana Bertè. Il biglietto è comparso nel momento in cui Amadeus è salito sul palco per consegnare i fiori. “Dono questi fiori a Loredana Bertè”, ha detto Lauro, indicando che in mezzo al mazzo ci sarebbe stato un biglietto. Amadeus si è preso la briga di leggerlo, e gli occhi dell’artista veronese si sono subito fatti lucidi.

Ecco il testo contenuto nella lettera:

“Che strano uomo sono io,

incapace di chiedere scusa,

perché confonde il perdono con la vergogna. Che strano uomo sono io,

che ti chiama pagliaccio

perché pensa di dover combattere ciò che non riesce a raggiungere. Che strano uomo sono io,

capace solo di dire “sei bellissima”

perché ancora ha paura di riconoscere il tuo valore. Stasera, ‘per i tuoi occhi ancora’,

Chiedo scusa

e vado via”.

L’uomo, nella lettera di Achille Lauro a Loredana Bertè, chiede scusa alla donna per tutte le volte in cui non le ha chiesto scusa, confondendo il perdono con la vergogna. La Bertè ha subito risposto sui social: “Mi ha davvero commossa, questo ricordo lo porterò sempre con me”.

