L’Amica Geniale 3 è su Raiplay, già disponibile in streaming con i primi due episodi, in anteprima rispetto al debutto televisivo in prima serata. La programmazione lineare su Rai1 parte ufficialmente domenica 6 febbraio, a conclusione della settimana sanremese il cui traino si riverserà certamente in modo positivo sugli ascolti. D’altronde le protagoniste Margherita Mazzucco e Gaia Girace sono state all’Ariston proprio per rilanciare l’appuntamento col debutto della terza stagione per la prima serata del 6 febbraio.

Ma L’Amica Geniale 3 è su Raiplay già da venerdì 4 febbraio: i primi due episodi che comporranno la première di Storia di Chi Fugge e di Chi Resta, adattamento dell’omonimo romanzo della tetralogia di Elena Ferrante, sono disponibili per la fruizione in streaming gratuita sulla piattaforma della Rai.

L’Amica Geniale 3 è su Raiplay, dove sono disponibili anche le stagioni precedenti, coi primi due degli otto episodi che compongono questo terzo capitolo. La nuova stagione apre letteralmente una porta, quella di una libreria degli anni Settanta nel centro di Milano, sulla vita da scrittrice di Elena, attorniata da lettori ammirati che le chiedono di autografarle una copia del suo libro, La Divagazione, al termine di “una presentazione un po’ burrascosa“. All’evento ha incontrato Nino, che ora vive in città e si riscopre attratta da lui, sebbene stia per sposare Pietro, a sua volta scrittore, e viva a Napoli, ancora nel rione in cui è cresciuta. Nino ha interrotto i rapporti con Lila, che oggi è una madre single dopo aver lasciato il marito, gli rivela Elena. Inizia così il primo episodio, dal titolo Sconcezze, seguito dalla seconda parte della première di stagione intitolata La Febbre. Se il primo episodio è interamente dedicato alla vita da intellettuale di Elena, il secondo affronta invece la dura realtà lavorativa di Lila in fabbrica, con le due amiche che si ritrovano in un confronto amaro sulle rispettive scelte. Ecco le trame di Sconcezze e La Febbre.

Alla presentazione milanese del suo libro, Elena incontra inaspettatamente Nino che la difende da un giornalista particolarmente aggressivo. La futura suocera di Elena, Adele, resta molto colpita dal giovane Sarratore e lo invita a cenare con loro. Durante la cena, Elena realizza che l’infatuazione per Nino non l’ha mai abbandonata e matura seri dubbi sul fidanzato, e prossimo sposo, Pietro.

Pietro è a Napoli per conoscere i futuri suoceri. Elena è molto nervosa, ma il suo promesso sposo e la famiglia Greco vanno d’accordo mentre la madre si lamenta e cerca di farle cambiare idea sul rito civile. Lila, che lavora in una fabbrica di salumi, manda a chiamare Elena. L’ambiente insalubre e gli estenuanti orari di lavoro l’hanno fatta ammalare e, per questo, chiede all’amica di sempre di prometterle di prendersi cura del figlio Gennaro qualora le succedesse qualcosa.

L’Amica Geniale 3 è su Raiplay ad accesso gratuito per tutti: per fruire dei contenuti della piattaforma, infatti, è sufficiente una semplice registrazione all’ingresso.

Continua a leggere su optimagazine.com