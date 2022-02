La nuova serie di Tom Ellis è Washington Black, adattamento televisivo diretto da Sterling K. Brown e tratto dal romanzo di Esi Edugyan. La messa in onda è sulla piattaforma Hulu. Alla scrittrice di Twilight Zone, Selwyn Seyfu Hinds, è stato affidato il compito della sceneggiatura.

Washington Black, ambientato nel diciannovesimo secolo, segue le straordinarie avventure di George Washington “Wash” Black, un ragazzo di 11 anni in una piantagione di zucchero delle Barbados che deve fuggire dopo che una morte scioccante minaccia di sconvolgere la sua vita. Sterling K. Brown, noto per interpretare uno dei Big Three, Randall, in This Is Us, qui ricoprirà il ruolo dello straordinario Medwin Harris, che ha viaggiato per il mondo dopo un’infanzia traumatica come rifugiato nero in Nuova Scozia. L’incontro con Wash lo spinge lungo un percorso impegnativo alla scoperta di se stesso e, mentre le barricate intorno al suo cuore iniziano a cadere, Medwin imparerà di nuovo a sognare.

Tom Ellis, ex Lucifer della serie Netflix, interpreterà Christopher “Titch” Wilde, un eccentrico e appassionato inventore dallo stile steampunk il cui entusiasmo giovanile maschera una vulnerabilità interiore. Una morte inquietante nella piantagione di zucchero della sua famiglia catapulta Titch in un viaggio straordinario attraverso il cielo con il giovane George Washington Black al suo fianco. Titch si ritrova spinto nella posizione di mentore e figura paterna di Wash, un ruolo per il quale è mal preparato perché Titch vive ancora all’ombra di un passato segnato da suo padre; un’inevitabile resa dei conti che minaccia di condannare lui e Wash.

Nella nuova serie di Tom Ellis anche Ernest Kingsley Jr., che recita nel ruolo del protagonista, insieme a loro, nel cast: Iola Evans, Edward Bluemel, Sharon Duncan-Brewster. Sterling K. Brown è anche produttore esecutivo.

Ellis è reduce dal successo di Lucifer, serie prodotta dal 2016 al 2021 per un totale di sei stagioni.

