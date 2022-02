Jovanotti e Marco Mengoni a Sanremo 2022, le ultime notizie sui super ospite della kermesse canora arrivano oggi dalla Riviera e riportano i nomi di due artisti italiani molto apprezzati, attesi in due serate diverse.

Jovanotti a Sanremo è stato avvistato oggi e si esibirà questa sera, in duetto con Gianni Morandi. Marco Mengoni è invece in trattativa per la serata di domani, la finalissima.

Marco Mengoni a Sanremo 2022

Trattative in corso per la presenza del cantante laziale, che potrebbe calcare il palco del Teatro Ariston di Sanremo nel corso della serata di domani, la finale del Festival numero 72. Marco Mengoni sembrerebbe essere atteso a Sanremo per esibirsi e presentare il nuovo album di inediti, Materia (Terra).

Nulla di certo, però, al momento. Ciò che rivela l’Ansa è la trattativa attualmente in corso ma non è la prima volta che il nome di Mengoni viene inserito tra quelli dei possibili ospiti al Festival numero 72. In effetti, poi, proprio nella serata di domani, manca un ospite principale al Festival e il nome di Mengoni potrebbe essere quello che manca.

“L’organizzazione, a quanto si apprende, starebbe definendo gli ultimi dettagli per la partecipazione del cantautore come superospite, nella serata di domani”, si legge sull’agenzia di stampa Ansa.

Per Mengoni sarebbe un gradito ritorno dopo la vittoria nel 2013 con L’essenziale e dopo aver conquistato il 60/esimo platino della sua carriera con l’ultimo progetto discografico Materia (Terra).

Jovanotti a Sanremo 2022

Diversa la situazione per Jovanotti a Sanremo 2022. La presenza dell’artista è ormai una certezza: è stato avvistato oggi a Sanremo per le prove con l’amico Gianni Morandi. Sarà con lui sulla palco per l’esibizione sulle note della cover oggi, ossia un medley con Mousse T.

In conferenza stampa, questa mattina, Amadeus aveva annunciato sorprese e infatti (a sorpresa) arriva Jovanotti.