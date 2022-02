Finalmente l’ASUS VivoWatch 5 è disponibile per acquistarlo anche in Italia. Parliamo di uno smartwatch dotato di ricche funzionalità, di un look con stile, di buona batteria da 300mAh, di un corpo creato del tutto in acciaio e soprattutto di un gran numero di sensori (tutti inseriti all’interno della cassa), capaci di elargire agli utenti utili informazioni. Precisamente, il wearable integra a bordo 2 sensori ECG, 2 sensori PPG, 2 sensori a infrarossi, un sensore di temperatura, un sensore di gravità, un giroscopio, un’altimetro, un barometro e GPS con supporto per le reti GLONASS/BeiDou/Galileo.

Tutti i dati che i sensori sopra elencati riescono a raccogliere vengono poi indirizzati nell’app ASUS HealthConnect, dove vi è la possibilità di vedere informazioni sulla salute e sull’attività fitness. Nel dettaglio, avremo accesso a passi effettuati, calorie bruciate, qualità del sonno (tenendo traccia del sonno attivo), frequenza cardiaca, livello di stress, indice PTT, livello di ossigeno nel sangue (SpO2), indice di armonia corporea, temperatura, altitudine e pressione atmosferica. L’ASUS VivoWatch 5 sfoggia un display LCD molto riflettente da 1,3 pollici, così da rendere possibile la lettura di notifiche e messaggi, anche in presenza di una forte luce solare.

A bordo il fitness-tracker integra un software proprietario di ASUS e la sua autonomia, affermata dall’azienda con sede a Taipei, in Taiwan, è di quasi 10 giorni e può raggiungere anche 14 giorni se utilizzato in modalità risparmio energetico. L’ASUS VivoWatch 5, il cui peso è di 52 gr. escluso il cinturino, ha una resistenza a pressioni fino a 50 metri. Il dispositivo è già disponibile all’acquisto presso ASUS Gold Store ed altri partner commerciali al prezzo di 349,00 euro. Nella confezione è incluso anche un cinturino in silicone, ma si possono anche comprare a parte due modelli in pelle, color Orange e White (con sgancio rapido e misura 22mm) al costo di 26,99 euro ciascuno.

