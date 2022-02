Qual è il regolamento FantaSanremo 2022 che sta spopolando in questa edizione del Festival della Canzone italiana? Cosa sono i baudi, i bonus e i malus del gioco? La prima cosa da fare nell’affrontare l’argomento è chiarire la questione iscrizioni: purtroppo queste ultime sono chiuse da lunedì 31 gennaio, il giorno prima dell’apertura della kermesse. Chi ha scoperto tardi il fenomeno del momento farà bene a prendere confidenza con le regole del gioco appunto, in vista magari di una partecipazione futura. Invece i partecipanti attuali potranno di certo ripassare bonus e malus da attribuire ai cantanti ancora per due sere.

Come funziona

Il regolamento FantaSanremo prevede che ogni partecipante spenda la sua quota iniziale di 100 baudi (a moneta del gioco che fa riferimento al noto conduttore Pippo Baudo) per acquistare 5 cantanti tra i 25 in gara. Questi comporranno la sua squadra e uno a scelta ne diventerà il capitano. A partire dalla prima serata del festival sono stati attribuiti (o decurtati) dei punti agli artisti in gara sulla base di bonus e malus a loro associabili. A conclusione della finale di sabato sera vincerà il FantaSanremo 2022 chi avrà la squadra che avrà ottenuto il maggior numero di punti in assoluto.

Bonus e malus

Si parte dai bonus. Questi vengono assegnati, prima di tutto, sulla base della posizione in classifica dei cantanti, sia nelle graduatorie provvisorie delle prime sere che in quella finale di sabato 5 febbraio. Allo stesso tempo, poi, possono essere assegnati punti extra per una serie di comportamenti e di azioni messe a punto dagli artisti. Ad esempio, alcune frasi o parole pronunciate sul palco come “Papalina” o “Ciao zia Mara” danno diritto a 5 punti bonus appunto. Fare delle flessioni durante l’esibizione, scendere tra il pubblico, ancora correre 100 metri sul palco in stile Jacobs o mostrare i capezzoli consente di fare un bel bottino di punti.

Di contro ai bonus, ci sono i malus. Si tratta di azioni o comportamenti che fanno perdere punti. L’ammanco di punteggio scatta quando l’artista cade dalle scale, dimentica le parole del testo, arriva a piedi scalzi sul palco, o ancora si strappa l’abito.

Le occasioni di acquisto o perdita punti sono molteplici. Per questo motivo sarà proprio il caso di consultare l’intero regolamento FantaSanremo 2022 per intero, consultabile sul sito ufficiale dell’iniziativa a questa pagina.

