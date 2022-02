Il ritorno di Gianluca Grignani a Sanremo, su invito di Irama nella serata delle cover, è diventato l’argomento su cui fare ironia becera sui social sin dall’ingresso sul palco del cantautore. Anzi, già da prima, quando Amadeus lo ha annunciato ma Grignani non si era ancora visto. Pare che nel pomeriggio i due avessero avuto poco tempo per le prove e addirittura qualcuno auspicava un nuovo caos Bugo-Morgan, un plateale scontro sul palco o un abbandono all’ultimo momento.

Invece Gianluca Grignani a Sanremo con Irama ci è arrivato, ma la loro performance è stata decisamente problematica: completamente scoordinati, a dir poco, si sono barcamenati dall’inizio alla fine nella cover di una canzone eccezionale come La Mia Storia tra le Dita, suo primo singolo ufficiale e forse il brano più amato di Grignani, presentata proprio a Sanremo per la prima volta nel 1994.

Il risultato è che l’esibizione di Gianluca Grignani a Sanremo – ad un certo punto finito a invocare la partecipazione del pubblico e a sfilare in platea, col povero Irama quasi costretto a rincorrerlo – è diventata oggetto dello scherno di chiunque abbia voluto commentarla su Twitter. Dal look alla Jack Sparrow alla somiglianza con Willy Wonka de La Fabbrica di Cioccolato, la performance ha fatto balzare il nome di Johnny Depp in trending topic, a metà tra il dileggio e il commento sprezzante nel confronti del rocker. Peccato che, al netto di ogni considerazione sullo stato psicofisico di Grignani (che a nessuno è dato di conoscere nello specifico) e quale che sia l’opinione che ci si fa a vederlo sul palco, non ci sia davvero niente da ridere. Soprattutto perché la sua storia personale è ben nota e, come quella di chiunque altro abbia affrontato le stesse problematiche, merita rispetto.

“E c’è una cosa che io non ti ho detto mai

I miei problemi senza te

Si chiaman guai”



Amadeus ha auspicato un ritorno di Gianluca Grignani a Sanremo, su quel palco che ha contribuito a lanciare la sua carriera e dove mancava da sette anni: la sua ultima partecipazione in gara, con il brano certamente autobiografico A Volte Esagero, risale infatti al 2014. Stavolta non è andata benissimo, ma nemmeno chi ne ha fatto un facile bersaglio sui social ci ha fatto una bella figura.

