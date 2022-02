La quarta serata di Sanremo 2022 vedrà nuovamente tutti e 25 i big esibirsi in gara, ma questa volta non canteranno i loro brani, quanto piuttosto si cimenteranno in delle attesissime cover cantante insieme ad ospiti speciali. Come sempre verrà dato spazio al televoto ed è quindi importante conoscere il numero per votare a Sanremo 2022, indispensabile per dare supporto all’artista preferito di quest’edizione.

Cosa sappiamo sul numero per votare a Sanremo 2022: arriva la serata tra cover e quarta serata

Dopo le indicazioni di ieri, dunque, facciamo un altro step. Sappiamo come il televoto abbia il potere di sovvertire quanto deciso dalle altre giurie, la preferenza del pubblico da casa è fondamentale per decretare il vincitore di questa 72esima edizione del Festival di Sanremo. A questo punto ci si chiede quale sia il numero per votare a Sanremo 2022, se qualcuno non lo ricorda dalla serata di ieri, vogliamo fornirvi tutti i dettagli a riguardo.

Anche in questa quarta serata dedicata alle cover il giudizio da casa risulta essere fondamentale e ci sono due modi per televotare: affidarsi alla telefonia mobile o alla telefonia fissa. A seconda quindi di quale opzione si decida di scegliere, ecco che cambia il numero per votare a Sanremo 2022. Nel caso della telefonia mobile, per votare durante la quarta serata del Festival, bisognerà utilizzare il numero 4754751 tramite esclusivamente SMS.

I gestori telefonici adibiti a questo tipo di televoto sono: TIM, Vodafone, WindTre, Postemobile, Iliad, ho. Mobile e CoopVoce. Per votare il proprio cantante preferito tramite SMS, basterà selezionare il numero per votare Sanremo 2022 che abbiamo appena evidenziato inserendo il codice dell’artista in gara. Il costo per ciascun SMS inviato da TIM, CoopVoce, Iliad e PosteMobile sarà pari a 0,50 cent IVA inclusa, e di 0,51 cent IVA inclusa per quelli inviati da Vodafone, WindTre e ho.

Chi invece vuole sfruttare la telefonia fissa, qui il numero da utilizzare è 894001 ed è possibile chiamarlo tramite le utenze TIM, Tiscali, WindTre, Smart City, Uno Communications, Convergenze, A2A Smart City, Irideos, Brennercom e Sky WiFi. Dopo aver contattato l’894001, bisogna attendere il messaggio di risposta registrato che richiederà l’inserimento del codice che identifica la canzone e l’artista in gara per cui si intende esprimere la propria preferenza. In questo caso il costo è di 0,51 euro IVA inclusa. Ricordate di appuntare il numero per votare a Sanremo 2022.