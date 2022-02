CORRADO MALANGA è un vero Mito. Le sue ricerche, gli studi, le conferenze, i video che fa sono seguitissimi. Tratta vari argomenti, come gli alieni, UFO, Regressioni ipnotiche, piramidi, memoria dell’acqua, anima, ologramma… Avevo già interagito con lui durante la diretta di CO-Scienza, ma si era trattato solo di un collegamento dove aveva fatto una lectio magistralis. In tanti mi facevano pressione perché gli facessi un’intervista ed era mi intenzione. Grazie a Michele Micheletti e Leonardo Pagni di CO-Scienza, ci siamo incontrati a Pontedera (Pisa) giovedì 27 gennaio 2022. Dopo un pranzo dove Corrado ha iniziato parlare, siamo andati in uno splendido luogo, Borgo Colleoli a Palaia, dove, in una sala grande ci siamo immersi nel silenzio di chi stava assistendo rapito dalle parole di Corrado.

Questa, come ho detto a lui, poteva essere la mia intervista più facile, perché sarebbe bastato lasciarlo parlare e lo avrebbe fatto per ore, o più difficile, se volevo interromperlo quando diceva parole o citazioni non comprensibili a tutti, senza però influenzare il flusso dei suoi pensieri.

La conversazione con Corrado è durata circa 3 ore e l’ho suddivisa in 10 parti per renderla più facilmente fruibile. La versione integrale non spezzata la trovi su www.redronnie.tv

Ecco alcuni spunti tratti dalla conversazione:

1a parte – UFO, Alieni vogliono la nostra anima e inseminare donne, rapimenti alieni, Abduction, microchip, ipnosi regressiva, Coscienza, Mito, immortalità

– Perché uno studioso e insegnante di chimica si occupa poi di alieni, piramidi, frequenze, coscienza?

Ho iniziato a 15 anni leggendo la Bibbia. Mi sembrava il più bel libro di fantascienza.

Il primo che poi ho letto è stato Peter Kolosimo.

Se esistono gli alieni, perché non chiediamo a loro se Dio esiste?

Mi iscrissi al centro ufologi nazionale e iniziai a collaborare con loro. Non mi sarei aspettato che negli anni avrei dovuto rivedere la visione del mondo alieno.

Sì, esistono, venivano sulla terra ma per loro noi eravamo come mucche da mungere.

Quando mi invitarono al 2° congresso nazionale e internazionale di ufologia, mentre gli altri parlavano di avvistamenti, io portai una ricerca sulle tracce al suolo di UFO. Nessuno era abituato prima di allora a parlare di UFO dal punto di vista scientifico.

Dire che c’è qualcuno che abita in questo pianeta e viene da un altro pianeta mette in gioco tutta la politica, il potere militare, la religione.

La storia di questo pianeta è stata pilotata da entità che venivano da fuori. Abbiamo scoperto che gli alieni hanno interagito con capi di stato. Attraverso lo studio di ufologia si capirebbe perché la politica sta andando in questa direzione.

Ora non li chiamano più UFO, ma UAP, un termine ancor più vuoto di contenuti. Tutte le foto, filmati, testimonianze, cicatrici che le persone portano sul corpo dopo contatto con questi esseri vengono ignorate Gente si svegliava alla mattina con cicatrici sul corpo che la sera prima non aveva. Noi scoprivamo che erano segni di evidente operazione chirurgica. Con una regressione ipnotica loro ricordavano: si era aperto un muro ed era entrato un essere gigante che sembrava un coccodrillo con esseri piccoli che lo hanno portato in una macchina rotante tonda. Poi erano posti su un tavolo operatorio sostenuto da un solo piede e lì il soggetto veniva operato e trovavamo i microchip che venivano innestati in queste persone, spesso vicino alla ghiandola pineale. Sono stati analizzati e il materiale aveva componenti non terrestri.

Anche con queste prove hanno negato l’evidenza. Ad esempio, una signora aveva un microchip nell’alluce e l’associazione USA per combattere il paranormale ha detto che la signora scendendo dal letto aveva sbattuto in un frammento di meteorite.

Gli alieni si potrebbero paragonare agli Angeli della Bibbia, che non hanno anima. Abduction significa rapimento da parte degli alieni.

– Quali gli scopi degli alieni?

Lo abbiamo scoperto guardando nella mente delle persone rapite con l’ipnosi regressiva creata da Milton Erickson. Ipnosi regressiva ericksoniana. John Mack Gli alieni cercano il controllo del corpo umano.

– Qual è il “latte” che gli alieni vogliono mungere da noi?

Chi era stato rapito ricorda con l’ipnosi regressiva che gli alieni cercano l’anima. Vedevano un cilindro con un liquido dove dentro c’era un altro se stesso. La matrice di punti di luce. Cercano l’anima per vivere. Veniva staccata, portata dentro un altro cilindro dove dava vita all’alieno, poi rimessa nel contenitore originale. Loro vogliono quella cosa lì che noi abbiamo e loro non hanno.

All’interno del nostro contenitore ci sono tre cose che sono noi: una parte anemica, il femminile, una parte mentale, che è androgina, e una parte spirituale, che è la parte maschile di sé.

Queste tre parti divise erano la nostra coscienza, agli inizi erano una cosa sola.

Il Mito in una sola foto contiene il passato, il presente e il futuro.

La storia viene trattata in modo diverso a seconda di chi scrive i libri di storia.

Per la religione sono la Santissima Trinità. Padre Figlio e Spirito Santo erano Anima Mente e Spirito.

I nostri governanti non vogliono più far studiare la storia nelle scuole. Perché se si studia la storia capiamo come il passato venga riproposto. La storia ci insegna da dove veniamo ma i governanti non vogliono si sappia. Perché potremmo scoprire che siamo Anima Mente e Spirito e quindi i creatori dell’Universo.

La Coscienza non ha paura di nessuno. L’alieno vuole la parte anemica perché non ha asse del tempo ed è immortale. L’alieno la vuole perché ha paura di morire. Abbiamo dentro di noi la chiave dell’immortalità ma non lo sappiamo.

– Gli alieni vengono per prendere quello che non hanno. Ma perché noi che abbiamo dentro l’immortalità si muore?

Noi siamo qui per capire una cosa: cos’è la dualità, cosa significa la separazione. Quindi dobbiamo vivere e morire per capire che la morte non esiste. La morte è la paura di essere abbandonato. Tutti facciamo parte di un’unica coscienza. Ci siamo divisi per fare l’esperienza di capire cosa significa essere unici. Per farlo dobbiamo dividerci.

Noi negli altri non accettiamo quello che non accettiamo di noi stessi. Quindi l’alieno ci appare come un povero essere.

L’alieno riesce a portarci via la parte anemica se non abbiamo capito chi siamo. Quando non siamo più Pinocchio ma il bambino vero non ci riuscirà. Più tendi ad allungarti la vita tanto più diventi sterile. Quindi l’alieno usa fattrici per fare quello che non riesce a fare: mettere al mondo figli. Embrioni sono immessi nel corpo femminile. Dopo due mesi e mezzo viene tirata via la blastula che viene immessa in provette di vetro. La femmina stesa soffre quando gli tolgono qualcosa di suo, anche se è anche mostruoso, non importa. L’istinto materno viene fuori

Una cosa che noi maschi non possiamo provare perché il parto non fa parte della nostra esperienza.

Comprendere l’altro è fondamentale per capire noi stessi.

Prima di studiare gli alieni dobbiamo capire chi siamo e studiando gli alieni abbiamo capito che abbiamo una cosa che neppure sapevamo di avere

2a parte – Film “L’invasione degli ultracorpi” e “Il mondo sul filo”. Viviamo in un computer? Accettazione

– Dai tuoi racconti mi vengono in mente due film. Il primo è “L’invasione degli ultracorpi”. Oggi vorrebbero da noi che diventiamo transumani, dei robot senza emozioni.

Nella filmologia e in tutte le opere d’arte proiettiamo fuori di noi quello che non conosciamo. Siamo affascinati dalle nostre opere perché è come se vedessimo in uno specchio quello che non sapevamo di avere.

In quel film il regista ha proiettato la sua paura di perdere coscienza. Il corpo è morto sempre; è come il cappotto che si muove perché lo facciamo muovere noi e poi si consuma. Noi abbiamo atavicamente la paura di perdere la coscienza. La vita è presenza di coscienza. Viviamo per comprendere la separazione. Tutti noi ricorderemo chi siamo prima o poi. Ma perché vivere alti milioni di volte? Per rivedere Mario Draghi. Non c’è positività o negatività, ma solo consapevolezza.

Capire che sei anche relazionandosi con gli altri e accettando i loro lati negativi

– Quando vedi uno in macchina da solo con la mascherina, quello è un ultracorpo, è stato colonizzato.

Noi deleghiamo a politica, religione, commercialista, medico. Ma il medico non ha il potere di guariti. Tu ce l’hai. La malattia è opportunità di capire te stesso. Sappiamo già che finirà bene. Certo il percorso ci farà soffrire. Non vediamo le cose come sono, ma come crediamo debbano essere.

– La parola magica è accettazione. Ma se l’altro fa azioni contro di te come fai ad accettarlo.

Se esco per strada e ho problemi incontrerò chi mi accoltella. Se sono sereno con me stesso non accadrà. Cercare in sé cosa non va e ha creato questa situazione. Le manifestazioni non debbono essere violente come Gandhi nella sua marcia del sale.

Il film “Il mondo sul filo” mostra una vita virtuale, creata in un computer. Viviamo dentro un computer? No, non siamo in un computer. Siamo un ipotetico videogioco? Siamo i criceti che muovono la ruota? Noi abbiamo creato gli dei, noi siamo Dio.

Al di fuori dell’Universo non c’è nulla perché non esiste il fuori.

Siamo noi i creatori del videogioco. Non ci dobbiamo ricordare di essere un videogioco che noi stessi abbiamo creato.

3a parte – Franco Battiato: “Siamo esseri immortali caduti nelle tenebre senza più memoria fino a completa guarigione”. Reincarnazione. Karma. Pagato le scelte.

– Franco Battiato in un suo brano recita “Siamo angeli immortali, caduti nelle tenebre senza più memoria, destinati ad errare fino a completa guarigione”

Battiato faceva ore di meditazione. Non dobbiamo guardare fuori come ci dicono, ma guardare dentro dove c’è la matrice eterna dell’Universo.

Noi non siamo immortale ma eterni. Quando avremo consapevolezza scenderemo da questa giostra che ci siamo costruiti. Non avremo più bisogno di fare esperienza.

L’amore è quella cosa che quando incontri l’altro e ne rimani affascinato e non capisci perché è la tua coscienza che si è sovrapposta con la sua. Riconosci nell’altro te stesso: esisto, ci sono.

– Ma ci si dà appuntamento da una vita precedente Credi nella reincarnazione?

No. L’universo nella timeline ha tutte le nostre vite che possiamo recuperare attraverso le ipnosi regressive. Vedi tutto in un unico istante. Non recuperi le memorie delle vite passate ma porti nel passato il presente. Viviamo in un continuo presente. Fisica Quantistica. Possiamo modificare il presente. Se cambio qualcosa ora cambio il passato. Le vite passate sono tante esistenze che si uniscono nel presente. Riprogrammazione neuro linguistica

– Ti ho chiesto di reincarnazioni e mi parli di vite precedenti. Che differenza c’è?

Reincarnazione significa che l’anima si stacca da un contenitore ed entra in un altro. La creazione dice che tutti i contenitori del passato e futuro coesistono in un unico istante.

Le persone ricordano chi erano.

Esiste il Karma o fino completa guarigione”. Errori da riparare?

Noi non facciamo errori. Diamo il meglio di noi stessi. Crediamo che la cosa che stiamo facendo sia la migliore. Il “se tornassimo indietro” non ha senso, perché tornare indietro vuol dire che l’entropia del nostro universo dovrebbe tornare indietro. Quando vai ad abitare nel tuo passato porti il tuo presente.

Karma è che qualcuno ha deciso per te quello che devi fare. Come un piano di volo che ti danno. I preti dicono: Dio ha detto che ti lascia fare quello che vuoi ma sa già come va a finire. Che senso ha? Religione è Religo, cioè metto sotto le leggi. No, la coscienza crea le leggi e le modifica

Le leggi dell’Universo sono così perché le abbiamo create noi.

Sono venuto su questo pianeta perché volevo venire a fare una cosa.

Non si può essere solo scienziati ma anche sciamani e viceversa. So perché sono venuto qui.

– Prima di inserirsi nel corpo di un bambino sapevi qual era la tua missione. Come diceva Battiato non abbiamo memoria. Chi siamo? Rompevi i giocattoli per capire? Sei soddisfatto? Hai fatto la missione?

Sì. Devo finire di fare alcune sciocchezze sulla realtà e accelerazione oleografica

– Tu hai pagato per la tua scelta. Finito un matrimonio.

Non sono un essere perfetto. Ci sono persone che parlano di cose, di persone e di idee. Mi interessano le idee. Ho dato la priorità alle idee e non alle persone attorno.

4a parte – La memoria dell’acqua

– Cos’è la memoria dell’acqua?

La scienza ufficiale l’ha sempre denigrata. Diversi premi Nobel ne hanno parlato. Benveniste fu il primo. Non credevo al suo articolo e fu trattato da peracottaro. Ma io ho caratteristica di potermi ricredere e l’ho fatto.

L’acqua ha delle stanze di abitazione vuote che possono riempirsi. Superfici di elettroni che sono informazioni e memoria. Teorema di Shannon. Queste scoperte vengono denigrate perché l’industria farmaceutica scomparirebbe. Domani si potrebbe dare a una bottiglietta d’acqua la memoria del farmaco che ti serve. Le molecole dell’acqua ingannano il tuo fisico e bevi l’acqua ma credi di assimilare il farmaco. Esperimento fatto con il metadone. Massimo Citro. Si può anche concimare un campo con acqua che ha memoria dell’anticrittogamico.

5a parte – Chi comanda il mondo? Alieni, ricchi o delinquenti? Due teste della Massoneria. Shiva e Vishnu. Deva e Azura.

– Chi sta comandando il mondo? Alieni? Famiglie ricche? Delinquenti?

In tutto quello che ho scritto si evince che il burattinaio è l’alieno. Siamo mucche da mungere e non dobbiamo avere la consapevolezza di chi siamo. Quindi l’alieno deve farci vivere a bassa entropia, separando. Equazione di Boltzmann. Il potere per mantenere il popolo soggiogato deve dividere. Come la lotta tra vaccinati e non. Il potere non è Mario Draghi, ma chi lo pilota: l’alieno. Alieni, alienati e noi poveri disgraziati. Il potere terreno si chiama massoneria. Due teste: Shiva e Vishnu. Come alieni Ra e Lux. Deva e Azura che lottavano per avere l’immortalità. L’amrita. Il capo dei Deva viene identificato nella forma di un serpente e quello degli Azura in un’aquila. Enki ed Enlil. Queste due parti aliene hanno creato le due teste della massoneria. In USA ci sono due presidenti che fanno la lotta tra di loro. In Vaticano due papi. Gli Azura sono populisti, abbattere barriere e che denaro circoli e non si inquini il pianeta. Troppe mucche inquinano. Non distruggere mucche, questo è un progetto Deva. Ma distruggere spazzatura. Greta Thunberg. Il Mondo verde non funzionerà. La spazzatura non va distrutta ma non va prodotta. La popolazione deve essere di meno. L’alieno Deva, delle grandi famiglie monarchiche e dei banchieri, vuole fare pulizia. Con questi due modi di vedere il futuro, queste due massoneria, a farne le spese è il popolo. Facciamo guerre che gli altri vogliono. Gli alieni non si fanno le guerre ma usano la popolazione di questo pianeta come Orazi e Curiazi, e noi cui armiamo. Non ci sono buoni e cattivi. Draghi ha dietro di sé massoneria Azura, poi arriverà a governare la massoneria Deva. Giorgia Meloni che parla col suo angelo custode Harael, allora se cambierà la scena politica governerà Harael.

– Ma tra Deva e Azura chi è il meno peggio?

Non ha senso. Non si deve categorizzare la politica. Non bisogna andare a votare. Non ci sono idee di destra o sinistra. Ci sono le idee. Ma l’essere umano vuole delegare. Noi ci troviamo a specchio la creazione di un governo che è il popolo italiano. Ci vuole il popolo al governo. Democrazia non esiste.

– Quindi dobbiamo acquistare consapevolezza. Ma se poi non possiamo andare in autobus, in treno, in albergo in ristorante non vivi bene.

Che cosa dobbiamo capire attraverso questa esperienza? La pandemia serve a capire che la gente se ne frega dell’altro e pensa solo a se stressa. Uno che si è fatto 15 dosi pensa che tu lo stia contaminando. Questo è un cretino. La democrazia non esiste. Abbiamo capito che abbiamo paura di morire. Chi ha consapevolezza di sé non ha paura di morire, semmai di soffrire. Chi si è fatto 3 dosi avrà difese immunitarie rase a zero e non sappiamo se si riformeranno. Soffrirà perché ha fatto marea di cazzate.

6a parte – Ologrammi. Ritratto di Dorian Grey. Bisogna morire per capire che la morte non esiste

– Prima hai accennato il tuo futuro: ologramma. Oggi anche nello spettacolo creano ologrammi.

Noi siamo creatori dell’universo. Finché non capiremo che l’universo è un ologramma cercheremo di crearli. Perché creata pecora Dolly? Perché abbiamo paura di morire e quindi creiamo un clone. Non c’è bisogno di vivere in eterno, di essere sempre belli. La cellulite non è una malattia. Leader o potenti si fanno costruire impianto di criogenizzazione per ibernarsi e guarire nel futuro quando si troverà una cura per la loro malattia.

Vivere per sempre è non accettare l’esperienza della morte come nel ritratto di Dorian Grey. Patto col diavolo. Dà l’anima. Non muore ma poi si stufa di vivere e decide di morire. In quell’istante torna a vivere. Bisogna morire per fare l’esperienza della morte e capire che la morte non esiste. Gli alieni e vogliono la gnosi, la conoscenza delle cose. Vogliono diventare immortali. All’interno della Massoneria c’è l’insegnamento alieno. Vogliono l’immortalità ma per pochi, come nel film “Zardoz”. Il potere non vuole morire ma così facendo è già morto. Ma l’avete visto Mario Draghi in faccia?

7a parte – Solo l’arte può salvare il mondo? Triade Color Test.

– C’è chi dice che solo l’arte salverà il mondo.

Solo l’anima e la parte femminile del sé salverà il mondo. Il maschile dovrà cedere le redini al femminile. Creatività non ha che fare con la formule matematiche. La parte anemica se ne frega. Quando nelle regressioni chiedevo di cacciare l’alieno dentro della persona la donna dice: “Emetto un atto di volontà e il problema è risolto”. Il lato maschile invece chiede spiegazioni. Facendo le ipnosi ho scoperto me stesso.

– Sei sicuro che non hai un alieno dentro di te?

Sono certo. Perché la coscienza me lo dice. Potrei essere un visionario, che vuol dire vedere al di là della siepe. Anima, mente e spirito le metti insieme con tecnica Triade Color Test. Non posso più essere ingannato. Quando vedo Lilli Gruber, questi esseri umani non hanno consapevolezza di sé. Quando la guardo vedo come le cose debbono essere interpretate.

– Come si fa il Triade Color Test?

Chiudere gli occhi e immagini la tua stanza mentale buia. Puoi camminare senza inciampare. Ci sono tre lampade a forma di sfera. Accenderemo lampada della tua mente. Guarda grandezza e colore. Poi quella del tuo spirito. Poi della tua anima. Le tre lampade sono la tua essenza e allora chiederai alle tre lampade se si ricordano quelle che sono. E si uniranno in tre lampade che avranno il nessun colore, il tutto. Dopo guarda Lilli Gruber e guarda che impressione ti dà.

8a parte – Cos’è l’ipnosi regressiva? Parte animica. Siamo artefici di ciò che ci accade

– Parli di ipnosi regressiva. Cos’è?

Quando si va al cinema o si legge un libro c’è uno stato ipnotico. L’ipnosi profonda si fa dissociando la parte destra da quella sinistra. Interrogare una parte senza che l’altra si intrometta. Mette la parte animica a nudo e può andare avanti e indietro nel tempo e lavori con essa. La parte animica risponde al femminile e la parte spirituale al maschile. La parte animica abita nel corpo. Libro sul tempo scritto da David Bohm e Khrisnamurti “Dove il tempo finisce”. Quando vedi le cose da fuori capisci tutto. Non è possibile ottenere sovrapposizione. Il top e vedere quando sei dentro e fuori.

– Come si fa a fare una regressione?

Il soggetto lo si pone in uno stato di focalizzazione. Si danno delle suggestioni e si fa da regista con un copione che gli dici:

“Immagina di entrare un ascensore che sta in una grotta… In fondo sei davanti a un grande schermo dove entrerai.”

Perde la consapevolezza di sé ed entra in quella di quel momento.

Torniamo a livello terreno. Spesso ci accadono cose. E noi invochiamo la sfiga. Ma non esiste. Tu hai voluto perdere la vista. Siamo artefici di ciò che ci accade.

Io non volevo vedere la parte femminile di me. Avevo sempre lavorato con la parte maschile. Volevo salvare l’umanità dall’alieno. Mi ero imbattuto in migliaia di persone perché avevo la necessità di dialogare con la parte animica per specchiarmi e a un certo punto ho perso la vista inspiegabilmente. Vivendo il trauma, alla fine ho dovuto fare il Training Color Test e mi ha detto: “Non dovevi guardare fuori ma comprendere la mia parte animica. L’unico modo per fare questo è toglierti la vista così sarai costretto a guardarti dentro” E ho capito. Avevo fatto peccato di orgoglio. La vista non l’ho recuperata, ma si è fermata. Però ho acquisito un’altra possibilità di vedere le cose. Se mi incontrassi per strada quello che ero non mi riconoscerei. Quello di prima non c’è più

9a parte – Piramidi, Faraoni. Riusciremo a liberarci dal potere degli alieni? Tu rischi per quello che dici?

– Ultima domanda perché ti sei imbattuto nelle piramidi?

L’ho scoperto dopo mentre scrivevo mio libro “La fabbrica dell’immortalità”. Io sono acquario. Siamo proiettati al futuro. Io volevo salvare l’umanità, ma l’umanità si salva da sola. Qualcosa che non avevo ancora capito. Nello studio sulle piramidi ho capito che si riempivano d’acqua. Le piramidi erano la macchina di immortalità del faraone. Non voleva morire. Come gli alieni gli alienati. Per farlo prendeva la parte animica di un povero disgraziato e con acqua pietra e vibrazioni nella piramide immetteva in se stesso la parte animica del soggetto. I Faraoni hanno un’età decrescente vivono sempre meno. I primi Faraoni vivevano 4.000 anni poi sempre meno. Come la pecora Dolly è nata vecchia. Perché sono state clonate le cellule ma hanno portato con sé l’informazione della vecchiaia. Prima o poi sarai costretto a morire, hai solo allungato la tua agonia. Per prendere la parte animica i Faraoni dovevano avere lo stesso DNA. Per far questo hanno dovuto diventare umani.

Noi che siano ghettizzati, abbiamo ghettizzato altri in passato. Abbiamo recitato tutti e due i ruoli dell’universo. Siamo stati Schiva e Vishnu, angeli e diavoli. Noi abbiamo fatto le stesse nefandezze che oggi l’alieno attraverso i governi sta facendo su di noi.

– Riusciremo mai a liberarci dal potere degli alieni?

Sì, lo dice l’entropia. Alla fine tutti diventeranno consapevoli. Quando avremo recuperato il ricordo della consapevolezza, l’alieno deve mettersi l’anima in pace a capire che non può rubarla a noi ma deve farsela da solo.

Nessuno può aiutare nessun altro. Gli toglierei il privilegio di fare esperienza.

– Ma con le tue idee hai mai rischiato?

Il potere con me fa un errore grave. Mi ha sottovalutato pensando che quello che dico è talmente incredibile che la gente non ci crederà. La mia non è una comunicazione orale che vale è sul 3% è una metacomunicazione che vale il 97%. La gente mi ascolta io parlo alla coscienza degli altri e la coscienza sa che puttanate non ne dico. Il potere ha sottovalutato e male gliene incoglie.

– Ma potrebbe decidere di agire.

Troppo Tardi.

Da questa intervista ho capito tutto. Tu ti sei risposto sul perché io ti volessi intervistare? Per il colore del Triade Color Test

Ho barato.

10a parte – Backstage: manifestazioni silenziose, colori del Triade Color Test, commozione durante l’intervista, differenza tra femmina e donna.

Finita l’intervista, ci siamo tutti raccolti attorno alla poltrona di Corrado e abbiamo continuato una conversazione collettiva. A un certo punto era troppo interessante e ho riacceso la telecamera. Abbiamo parlato delle me manifestazioni di protesta che dovrebbero essere silenziose. Degli striscioni allo stadio quando il Napoli fu mandato in serie B.

Corrado ha raccontato del perché durante l’intervista si è commosso mentre raccontava le ipnosi regressive.

“Ascolto e conosco cose che lui non sa.”

Ha svelato i colori giusti nel Triade Color Test: parte animica gialla, mentale verde e spirituale rossa.

Ho detto che ritengo finita l’era della mente.

Gli ho parlato dei colori dei punti cardinali tra i Lakota (Sioux) e in oriente Spazio tempo.

Gli ho chiesto perché tanti sono convinti che saranno alieni a salvarci

Chi è addotto deve dire che alieno è buono

Poi gli ho raccontato di aver capito tante cose quando lavoravo in banca o mi hanno messo da bambino in seminario.

Corrado ha evidenziato la differenza tra femmina e donna e ha fatto la sua scala dei valori in senso crescente: femmina, maschio, uomo e donna. Dicendo che il movimento femminista è stato un fallimento totale.

Nella comunicazione hanno sostituito il prestigioso ruolo di mamma con quello svilente di casalinga.

Poi siamo andati sulla firma. Lui firma Corrado Malanga. Io non firmo Gabriele ma Red Ronnie

Per finire a parlare dell’onomanzia, lo studio di chi sei attraverso il nome. Se non ti va bene lo cambi.

