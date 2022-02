Mr. Rain è il nome d’arte di Mattia Balardi, ed è il rapper e produttore discografico che questa sera, venerdì 4 febbraio, vedremo sul palco dell’Ariston insieme alla coppia di artisti Highsnob e Hu – in gara al Festival di Sanremo con Abbi Cura Di Te – per interpretare la cover di Mi Sono Innamorato Di Te di Luigi Tenco, e tutti siamo curiosi di sapere che in modo verrà interpretata.

Chi è Mr. Rain

Mr. Rain, ovvero Mattia Balardi, nasce a Desenzano Del Garda nel 1991. Sin da giovanissimo scopre la sua passione per il rap grazie ai dischi di Eminem, e proprio nel 2008-2009 – anno dell’album Relapse – inizia a scrivere le sue prime barre rappando su basi create con software digitali, e ottiene i primi consensi dagli amici più stretti.

Il suo percorso continua, e con gli anni si accorge che la sua creatività emerge specialmente nelle giornate di pioggia. Ecco, dunque, il motivo della scelta del nome d’arte Mr. Rain. Il suo sogno nel cassetto è raggiungere il genio creativo e il carisma di Eminem, ma anche scrivere musiche per il cinema e partecipare al Festival di Sanremo. Oggi Mattia definisce il suo stile “cinematic”, dimostrando di esser riuscito in buona parte dei suoi intenti.

La carriera: da X Factor alle collaborazioni eccellenti

Il suo percorso discografico inizia nel 2011 con la pubblicazione del mixtape Time 2 Eat, e el 2013 tenta la prima scalata presentandosi a X Factor insieme a Osso. I due passano la selezione, ma Mr. Rain si ritirerà poco dopo.

Il suo primo album è Memories, pubblicato nel 2015 e seguito da Butterfly Effect nel 2018 e Petrichor nel 2021, per il momento il suo ultimo album. Mr. Rain vanta inoltre collaborazioni eccellenti, come quella con Annalisa in Un Domani dall’album Bye Bye (2018) della cantante e con J-Ax in Via Di Qua, dall’album ReAle (2020).