Dell’Harlem Gospel Choir molti di noi hanno sentito parlare per la prima volta grazie all’esibizione di Achille Lauro nella serata di apertura del Festival di Sanremo con il brano Domenica. Il coro ha accompagnato l’artista per arricchire l’arrangiamento con quella sfumatura di sacro che è tipica del genere.

I primi anni dell’Harlem Gospel Choir

L’Harlem Gospel Choir nasce il 15 gennaio 1986 in occasione del compleanno di Martin Luther King jr. da un’idea di Allen Bailey. Il collettivo include le migliori voci di Harlem – da qui il nome del gruppo – e New York City, e oggi vanta la presenza di circa 40 voci di età compresa tra i 21 e 51 anni.

Non si tratta, tuttavia, di un coro di massa. L’Harlem Gospel Choir gira per il mondo con 9 cantanti e due musicisti, generalmente tastiera e batteria, e in quasi 30 anni di esperienza si è esibito per tantissimi personaggi importanti per la storia della musica e dello spettacolo, ma non solo.

Dal tributo a Michael Jackson al compleanno di Elton John

L’Harlem Gospel Choir si è esibito sui palcoscenici più prestigiosi del mondo, come il Lincoln Center e il Royal Festival Hall, ma anche in Italia presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma.

L’Harlem Gospel Choir è inoltre il primo coro gospel americano ad aver girato il mondo passando per l’Australia, la Cina, la Russia, la Serbia fino al Marocco. Numerose sono state le esibizioni di fronte a personaggi importantissimi, come Giovanni Paolo II e Barack Obama, e i duetti con le star mondiali come Diana Ross e Lisa Marie Presley.

Nel 2009, inoltre, l’Harlem Gospel Choir si è esibito a Times Square in occasione dei funerali di Michael Jackson. Nel 2007 il coro si è esibito in occasione del 60esimo compleanno di Sir Elton John, fino a sbarcare al Festival di Sanremo per la prima volta come supporto per Achille Lauro.