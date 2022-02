Spunti per guardare Sanremo 2022 in diretta streaming. La terza serata del Festival può essere seguita in diverse modalità, non affidandosi esclusivamente al canale televisivo Rai 1. Se non avete modo di poter accendere la tv, ecco che la diretta streaming della kermesse canora potrà essere una valida soluzione. Questa sera giovedì 3 febbraio andrà in scena una serata del Festival di Sanremo 2022 davvero ricca di contenuti, infatti si esibiranno tutti i 25 cantanti in gara e lo faranno cantando tutti i loro brani in gara, quindi sarà sicuramente una serata lunga.

Consigli per seguire la terza serata di Sanremo 2022 in diretta streaming con RaiPlay

Dopo le dritte di ieri, dunque, serve un altro contributo per tutti affinché si possa seguire la terza serata di Sanremo 2022 in diretta streaming. Se non si ha intenzione di perdere nemmeno un secondo della terza serata del Festival di Sanremo 2022, ecco i vari canali disponibili dove seguirla. La diretta tv avrà inizio questa sera 3 febbraio su Raiuno alle ore 20.30, dove inizialmente ci sarà PrimaFestival con Paola Di Benedetto, Ciro Priello e Roberta Capua che daranno delle anticipazioni sulla serata e qualche chicca in più a riguardo.

Dalle 20.50 circa partirà invece la diretta della terza serata, con Amadeus pronto ad accogliere i grandi artisti sul palco dell’Ariston. Come però accennato in precedenza, chi non ha modo di poter seguire in diretta tv la terza puntata del Festival di Sanremo 2022, potrà usufruire di altri canali. In primis c’è la diretta streaming sull’app RaiPlay, presente sulle smart tv, su pc, tablet e smartphone. Basta quindi scaricare tale applicazione, registrarsi e poter assistere in tutta tranquillità allo show.

Ovviamente è necessaria una connessione internet, altrimenti l’app non si aprirà. Tra l’altro per chi si fosse perso qualche spezzone importante delle serate precedenti, c’è anche la possibilità di affidarsi a contenuti on demand, sempre su RaiPlay e rivedere il tutto con più tranquillità. Si può accedere al Google Play Store, o in alternativa all’App Store di Apple.

Ultima modalità per assistere a questa terza serata del Festival di Sanremo è sintonizzarsi sulle frequenze di Rai Radiodue, la radio ufficiale del Festival, con Ema Stokholma e Gino Castaldo che racconteranno tutto quello che accade durante la serata ed avranno la possibilità anche di intervistare i cantanti dopo le varie esibizioni. Ora sappiamo come guardare il Festival di Sanremo 2022 in diretta streaming.