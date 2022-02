Il Samsung Galaxy A53 5G sarà tra i prossimi smartphone medio-gamma presentati dal colosso di Seul, fresco di certificazione russa a conferma delle specifiche chiave di cui sarà provvisto. Il telefono dovrebbe integrare uno schermo AMOLED da 6.5 pollici con risoluzione pari a 2400 x 1080 pixel e frequenza di refresh rate a 120Hz (il lettore di impronte digitali dovrebbe essere integrato). Il telefono sarà spinto dal processore proprietario Exynos 1200, con 6/8GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD), per un bagaglio tecnico di un certo spessore, che gratificherà certamente i futuri possessori.

Il Samsung Galaxy A53 5G includerà anche le connettività 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5 e NFC per i pagamenti conctactless, con uno spessore di 8,1mm (8,4mm per il Galaxy A52) ed un peso di 189 gr. (lo stesso del Galaxy A52) Il comparto fotografico posteriore sarà composto da un sensore principale da 64MP, un ultra-grandangolare da 12MP, da uno di profondità da 5MP e da uno macro da 5MP, mentre la fotocamera frontale presenterà un unico sensore da 32MP (come per la maggior parte dei dispositivi, del resto).

Bene anche la batteria con capacità da 5000mAh e supporto alla ricarica rapida a 25W (ancora da confermare). Il Samsung Galaxy A53 5G dovrebbe fare il proprio debutto nel mese di marzo, ed essere presto disponibile anche per il mercato italiano. Non sappiamo quale sarà il prezzo che il colosso di Seul deciderà di attribuirgli, ma, appartenendo alla fascia media del mercato, non dovrebbe superare i 300, 400 euro (viste anche le specifiche tecniche di cui sopra), anche se chiaramente il dato varierà in base ai Paesi in cui verrà commercializzato. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

