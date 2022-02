Quanto guadagna Amadeus a Sanremo 2022? Qual è il suo cachet per condurre 5 serate del Festival della Canzone Italiana in diretta su Rai1? E quanto guadagna Fiorello? Quali sono i cachet che la Rai riserva per gli ospiti e per le co-conduttrici.

Facciamo un po’ di conti, in base alle informazioni in nostro possesso, non confermate in via ufficiale dalla produzione né dalla direzione artistica.

Quanto guadagna Amadeus a Sanremo 2022

Quanto guadagna Amadeus a Sanremo 2022? Per condurre il Festival nelle sue cinque serate e per coprire il ruolo di direttore artistico della kermesse canora, Amadeus guadagnerebbe circa 600.000 euro (forse leggermente meno) per un totale di poco più di 100.000 euro a serata.

Quanto guadagna Fiorello a Sanremo 2022

Fiorello a Sanremo 2022 dovrebbe aver preso il cachet riservato agli ospiti comici. Il suo, come quello di Checcco Zalone, dovrebbe aggirarsi intorno ai 50.000 euro, per la partecipazione ad una sola serata del Festival ma per l’irruzione sul palco dell’Ariston in più momenti diversi.

Quanto guadagnano le co-conduttrici di Sanremo 2022?

Diverse le cifre per le co-conduttrici sul palco, una per ogni serata. Numeri più bassi ma comunque estremamente interessanti per la presenza delle 5 donne all’Ariston al fianco di Amadeus. Nella prima serata abbiamo visto Ornella Muti, nella seconda Lorena Cesarini e nella terza Drusilla Foer. Nella quarta serata c’è Maria Chiara Giannetta e nella quinta Sabrina Ferilli.

Il loro compenso per il Festival di Sanremo dovrebbe aggirarsi sui 25.000 euro a persona a puntata. Forse la cifra potrebbe essere leggermente più alta per Sabrina Ferilli, sul palco per la finalissima.

Il cachet di ospiti e super ospiti al Festival 2022

Ospiti e super ospiti del Festival di Sanremo 2022 vengono retribuiti in base alla loro stessa notorietà. Le cifre, in questo caso, vanno dai 50.000 euro ai 100.000 euro circa. Gli attori delle fiction Rai sono quelli dal cachet più basso, i superospiti come Cesare Cremonini e Laura Pausini hanno invece un cachet più alto non noto con esattezza.