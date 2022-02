Dovrebbe arrivare tra non molto un interessante aggiornamento riguardante Instagram Reels, sempre più utilizzati anche qui in Italia dopo aver riscosso un apprezzabile successo all’estero. Se da un lato gli sviluppatori si stanno concentrando sui passi in avanti da fare per chi vuole guadagnare tramite l’app, in relazione alla storia dei contenuti in abbonamento che abbiamo avuto modo di esaminare nei giorni scorsi, non dobbiamo tralasciare quest’altro versante che inizia ad essere particolarmente rilevante dalle nostre parti.

Occhio all’aggiornamento per Instagram Reels sulla durata dei video

Come cambieranno le cose nel corso delle prossime settimane? Per ora le notizie inerenti il nuovo aggiornamento per Instagram Reels sulla durata dei video sono solo delle voci, considerando il fatto che dalla piattaforma non siano arrivate comunicazioni ufficiali (o ufficiose) in merito. Tuttavia, su Twitter abbiamo un noto leaker, vale a dire @alex193a, il quale si dice certo che a breve le cose cambieranno. Stiamo parlando di Alessandro Paluzzi, che all’interno di questo social gode di buona credibilità per alcune previsioni del passato.

Come se non bastasse, citando il prossimo aggiornamento che investirà Instagram Reels sulla durata dei video, la fonte allega anche uno screenshot. In pratica i filmati in questione potranno arrivare fino a 90 secondi. Il limite attuale, come sanno in tanti, arriva ad un minuto, ma evidentemente per assicurarsi la giusta risposta a TikTok, che ad oggi domina la scena per filmati di questo tipo, l’idea è quella di concedere maggiori libertà agli utenti. Questi, infatti, spesso e volentieri sono costretti a tagliare le proprie idee per farle rientrare nei 60 secondi previsti.

Vedremo se il prossimo aggiornamento di Instagram Reels andrà effettivamente in questa direzione e se ci sarà una reale estensione per il limite dei video. A tanti utenti farebbe sicuramente molto piacere una mossa del genere.