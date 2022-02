Non funziona a tutti INPS oggi 3 febbraio. Dando uno sguardo ai canali social ufficiali, infatti, si trovano svariate segnalazioni anche questa mattina, con le quali apparentemente andiamo al di là delle considerazioni di ieri sui problemi MyINPS, trattati con articolo specifico. Possibile che la vicenda possa rientrare già in giornata, se pensiamo che mercoledì sera una nota ufficiale su Twitter recitava testualmente quanto segue: “Grazie alle numerose segnalazioni abbiamo risolto la problematica e ora può accedere regolarmente”.

Non a tutti funziona INPS oggi 3 febbraio: feedback sui problemi MyINPS

Nonostante il messaggio rassicurante, anche giovedì mattina abbiamo assistito a diversi messaggi con lamentele annesse, in relazione a coloro secondo i quali non funziona INPS. I problemi MyINPS ovviamente vengono a galla quando si prova ad entrare nella propria area, ma concentrandomi su alcuni commenti specifici oserei dire che le anomalie stiano investendo il sito in modo generico. Arrivati a questo punto, credo si siano configurati due scenari per gli utenti che hanno bisogno di usufruire del servizio.

In sostanza, o siamo al cospetto di un problema risolto, al punto che per risolvere la questione potrebbe essere sufficiente svuotare la cache in seguito al down di ieri (anche INPS invita a farlo tramite diversi tweet stamane), oppure ci ritroviamo davanti un ulteriore disservizio. In questo caso, se la tesi fosse confermata, non vi funziona INPS per un altro imprevisto, venuto a galla in modo isolato in mattinata. Discorso che per forza di cose andrebbe a comprendere anche i problemi MyINPS.

Morale della favola? Se non funziona INPS, senza dimenticare i problemi MyINPS, provate a svuotare la cache. In alternativa, non potete fare altro che attendere un intervento da parte dei tecnici. A voi come stanno andando le cose questa mattina? Fateci sapere con un commento.