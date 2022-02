Mika all’Arena di Verona ma non solo: sarà in concerto a Roma e Milano, a Firenze e a Bari nel corso dell’anno. Si esibirà nei palasport e nei teatri nell’ambito di una nuova tournée live annunciata oggi.

Il tour è in partenza a settembre 2022, si presenta come molto più di un semplice show, nel quale Mika ha partecipato anche nella fase di ideazione e organizzazione.

MIKA – THE MAGIC PIANO propone due spettacoli per ogni città, in dimensioni diverse: una nei teatri, una nelle arene, una formula esclusivamente per l’Italia che verrà inaugurata a settembre 2022. Mika all’Arena di Verona terrà una grande anteprima dello spettacolo, che si sposterà poi al Teatro Filarmonico della stessa città.

Lo show delle arene richiama quello che Mika porterà in giro per il mondo. Dopo le prime date a Verona, che verranno annunciate a breve, l’artista si sposterà nelle altre 4 città italiane.

Il 21 e il 22 settembre sarà a Firenze, il 25 e il 26 settembre sarà a Bari, il 29 e il 30 settembre a Milano e il 3 e 4 ottobre a Roma.

Biglietti in vendita dalle ore 12:00 di martedì 8 febbraio su Ticketone e Ticketmaster ad eccezione di quelli per le date di Verona che saranno in vendita successivamente dal momento che l’annuncio è atteso entro il 12 febbraio.

Seguiranno dettagli. Nell’attesa, di seguito il dettaglio delle date di Mika in Italia nel 2022 per il doppio evento MIKA – THE MAGIC PIANO.

Le date

VERONA (grande anteprima, settembre 2022)

ARENA DI VERONA

TEATRO FILARMONICO

*le date verranno comunicate entro il 12 febbraio 2022

FIRENZE

21 settembre 2022 – TEATRO VERDI

22 settembre 2022 – NELSON MANDELA FORUM

BARI

25 settembre 2022 – TEATRO PETRUZZELLI

26 settembre 2022 – PALA FLORIO

MILANO

29 settembre 2022 – TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI

30 settembre 2022 – MEDIOLANUM FORUM

ROMA

3 ottobre 2022 – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

4 ottobre 2022 – PALAZZO DELLO SPORT