Dopo il forfait di Ospina nella sfida contro l’Argentina a causa di un’intossicazione alimentare, continua a piovere sul bagnato in casa Napoli, tormentato dalla sfortuna in questa stagione. Diversi sono stati i problemi fisici per la squadra di mister Luciano Spalletti, che ancora una volta dovrà fare a meno di un suo titolare: Hirving Lozano. L’attaccante messicano, purtroppo, è stato protagonista di un nuovo e importante infortunio subito in Nazionale. Il numero 11 azzurro, dopo circa 66 minuti di gioco nel corso del match di ieri sera 2 febbraio contro il Panama, è stato addirittura costretto ad uscire in barella in seguito ad un fortissimo dolore al braccio destro, rivelatosi poi una lussazione alla spalla.

Un comunicato ufficiale apparso sui social la SSC Napoli ha così rivelato l’entità dell’infortunio di Lozano:

“In seguito a colloqui intercorsi con lo staff medico della Nazionale messicana, riguardo le condizioni di salute del calciatore Hirving Lozano, si informa che lo stesso ha riportato una lussazione della spalla destra, successivamente ridotta. Il calciatore sarà rivalutato al suo rientro in Italia”.

La freccia messicana dopo una brutta caduta ha immediatamente avvertito di essersi fatto seriamente male. Aiutato dai sanitari ha subito lasciato il campo in barella. Dopo i primi controlli effettuati in ospedale si è parlato di una possibile lussazione, e così è stato.

Ovviamente, l’ex Psv non sarà a disposizione del club azzurro per un bel po’ di tempo. Insomma, si tratta di una stagione davvero sfortunata per il numero 11. Dopo la sosta per le Nazionali, il prossimo weekend riprenderà il campionato di Serie A e domenica 6 febbraio i partenopei saranno impegnati in trasferta sul campo del Venezia. Con l’assenza di Lozano il tecnico toscano dovrà valutare Elmas e Politano per un posto da titolare da affiancare nel tridente d’attacco con Zielinski e capitan Insigne, alle spalle della punta Osimhen (anch’egli reduce, sebbene qualche mese fa, dal brutto infortunio al volto e costretto a giocare con una maschera di protezione).

