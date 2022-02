Il Paradiso delle Signore non va in onda oggi, 3 febbraio, oppure sì? I fan da giorni ormai si pongono questa domanda, da quando hanno scoperto che proprio nel pomeriggio di oggi sarà dato largo spazio al giuramento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella la cui cerimonia avrà luogo nel pomeriggio di oggi a Montecitorio dando il via al suo secondo mandato.

Il Capo dello Stato presterà giuramento accompagnato dai rintocchi della campana della sede della Camera e Rai1 sarà in diretta con uno speciale a partire dalle 15.00 circa. Il programma prevede che intorno alle 15.10 il Segretario generale della Camera dei deputati, Fabrizio Castaldi, vada a prendere Mattarella per accompagnarlo a Montecitorio dove verrà accolto dal Presidente della Camera, Roberto Fico, e dal Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Intorno alle 15.30 avrà luogo il secondo giuramento del Presidente Sergio Mattarella che, poco dopo, terrà il suo discorso di insediamento della durata di circa 20 minuti. In un primo momento sembrava che Il Paradiso delle Signore potesse andare in onda oggi intorno alle 16.00 ma la programmazione Rai ha cancellato la soap con Alessandro Tersigni per lasciare spazio allo speciale Tg1 fino alle 18.00 quando prenderà il via poi La Vita in Diretta con Alberto Matano per chiudere un importante pomeriggio di informazione.

I fan sono già sul piede di guerra perché avrebbero preferito addirittura un cambio di orario o una puntata ridotta ma, a quanto pare, non saranno accontentati nemmeno questa volta. La puntata dovrebbe comunque essere recuperata e non andare persa visto che, salvo cambiamenti, Il Paradiso delle Signore andrà in onda sabato pomeriggio su Rai1, Sanremo 2022 e relativi speciali permettendo.

Il Paradiso delle Signore non va in onda oggi, 3 febbraio, ma tornerà regolarmente nel pomeriggio di Rai1 domani, venerdì, salvo cambiamenti visto che in questa settimana spesso i fan hanno visto traslocare la soap.