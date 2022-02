Ormai è deciso: si va verso la proroga del Green Pass fino al 30 giugno 2023. Come riportato da ‘aknkronos.com‘, la Commissione UE ha stabilito la permanenza del certificato verde per un altro anno, pur restando una misura eccezionale. Lo ha dichiarato il portavoce Christian Wigand, affermando che il Green Pass continuerà a semplificare gli spostamenti in UE, proprio perché il Covid-19 non ha mai smesso di circolare in Europa. Il Green Pass UE è stato istituito il 1 luglio 2021, ed aveva una durata di un anno, prorogabile (cosa che sembra stia per accadere).

Nessuno è attualmente in grado di prevedere quanti contagi ci saranno da qui alla seconda metà dell’anno, quindi cautelarsi si rende necessario per evitare di ritrovarsi in situazioni di non facile gestione. Questo per quanto riguarda la proroga del Green Pass UE in senso generale, mentre diverso è il discorso relativo alla durata del certificato verde di ciascun cittadino, fissato a 270 giorni per chi ha ricevuto due dosi, terminando così il primo ciclo, e illimitato, almeno per adesso, per chi ha ricevuto la terza dose.

I guariti non vaccinati ottengono anch’essi il Green Pass rafforzato, della durata di 6 mesi, al cui scadere saranno chiamati a tamponarsi (antigenico con 48 ore di validità o molecolare con 72 ore di validità), a meno che non si abbia più di 50 anni (in quel caso scatterà comunque l’obbligo vaccinale, anche per chi ha avuto il Covid: in caso contrario, verrà multato). I guariti con una dose di vaccino riceveranno anch’essi il Green Pass rafforzato, valido 6 mesi dal primo tampone positivo (proprio come per chi è guarito e non è vaccinato). Speriamo di essere stati chiari, restando a disposizione per qualsivoglia domanda vogliate farci attraverso il box dei commenti che vedete in basso.

