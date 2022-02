La star di Peaky Blinders, Cillian Murphy, ha raccontato com’è stato girare l’ultima stagione della serie BBC One (in streaming in Italia su Netflix) senza Helen McCrory, compianta attrice morta lo scorso aprile all’età di 52 anni.

Le riprese del capitolo conclusivo di Peaky Blinders dovevano iniziare a marzo 2020, prima che la produzione chiuse i battenti a causa della pandemia di Covid. Dopo un lungo periodo in lockdown, il set ha provato a riaprire, ma la tragedia ha colpito tutti. Nell’aprile 2021, Helen McCrory, uno dei volti simboli della serie grazie al suo ruolo di zia Polly, è tristemente venuta a mancare a causa di un tumore. Un lutto non solo per il cast e i fan, ma per tutto il mondo dello spettacolo (la McCrory era nota anche per i suoi lavori in Penny Dreadful e Harry Potter).

La sua morte ha obbligato la produzione a riscrivere gran parte dell’ultima stagione, che, come ora sappiamo, non vedrà la partecipazione del suo iconico personaggio. Non è ancora noto in che modo zia Polly uscirà di scena.

Terminate le riprese, Cillian Murphy, gli attori e la crew di Peaky Blinders non riuscivano ancora a realizzare che la loro collega non c’era più. In un’intervista con Esquire, il protagonista della serie ha dichiarato: “Stavamo ancora realizzando il tutto. Lei era una cara, cara amica ed era il cuore pulsante di questo spettacolo, quindi è stato molto strano essere sul set senza di lei.”

Murphy ha osservato che se il male non l’avesse colpita, probabilmente l’ultima stagione sarebbe stata diversa:

La cosa difficile da comprendere è che, se non fosse stato per il COVID, ci sarebbe un’altra versione di questa stagione con Helen al suo interno. Ma lei era così riservata e così fottutamente coraggiosa… Non riesco ancora a credere che non sia qui. Non ha senso. Non ho mai perso nessuno così giovane, una persona amica. Era molto confuso. Ma era magnifica. Era una persona assolutamente magnifica.

Murphy non ha fornito dettagli sull’ultima stagione, a parte dire che l’atmosfera è “completamente dark”. Peaky Blinders non terminerà, ma proseguirà con un film, come ha dichiarato il creatore della serie Steven Knight.

