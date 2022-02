Il Festival di Sanremo 2022 è da sempre un’ottima vetrina per la programmazione di Rai1 e solo i più attenti si sono accorti delle immagini di Francesco Montanari in Ero in Guerra ma non lo Sapevo, il film in onda il 16 febbraio prossimo con al centro uno degli episodi di cronaca più tragici della nostra storia moderna.

Il film di Fabio Resinaro è stato al cinema fino al 26 gennaio scorso ma il 16 febbraio sarà su Rai1 per regalare al grande pubblico e alle generazioni più giovani la storia del noto orefice milanese ucciso a colpi di arma da fuoco dai Proletari Armati per il Comunismo, il gruppo terroristico guidato da Cesare Battisti, nel 1979.

Lo stimato orefice Pierluigi Torreggiani all’epoca era pronto ad aprire un secondo negozio per via degli ottimi affari che stava gestendo ma una sera, mentre si trova al ristorante con la figlia Marisa e un gruppo di amici, alcuni banditi armati cambiano i suoi piani. Gli uomini minacciano la vita della figlia e a quel punto lui tira fuori la pistola che porta con sé per proteggerla finendo al centro di una sparatoria finendo nel mirino di alcuni giornali che lo definiscono uno sceriffo in borghese e non di certo una vittima diventando così il simbolo di un periodo di tensione politica.

Ecco il promo del film:

Al fianco di Francesco Montanari ci sarà Laura Chiatti nei panni della moglie Elena vittima anche lei di una serie di intimidazioni arrivate poi in seguito. A quel punto al gioielliere viene assegnata la scorta della polizia ma senza ottenere molto visto che nel pomeriggio del 16 febbraio del 1979 fu ucciso davanti al suo negozio.

Ero in Guerra ma non lo Sapevo è liberamente ispirato all’omonimo libro autobiografico di Alberto Dabrazzi Torregiani e Stefano Rabozzi. A rafforzare la verità dei fatti c’è un’attenta ricostruzione storica aiutata da immagini e filmati di repertorio.